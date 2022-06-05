مرقس عادل يكشف عن موعد طرح فيلم في القلب لـ خالد سليم

كشف المخرج مرقس عادل، عن موعد طرح فيلم «في القلب» بطولة خالد سليم، في السينمات، إذ جرى الانتهاء منه منذ عدة أشهر.

طرح فيلم في القلب أغسطس المقبل

قال مرقس عادل، عبر حسابه الشخصي عبر خاصية الـ«ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إن فيلم «في القلب» سيُطرح في السينمات اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، إذ سيلحق بأفلام موسم عيد الأضحى المبارك، بأسابيع قليلة.

وأعرب مرقس عادل، عن آماله بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات، لا سيما أن العمل تطلب جهودًا ضخمة من فريق العمل الذي سيتناول قصة مختلفة، وجرى تصويرها بين مصر والإمارات.

أبطال فيلم في القلب لـ خالد سليم

فيلم «في القلب»، بطولة الفنان خالد سليم، ونسرين طافش، وسوسن بدر، وهالة فاخر، ومنه فضالي، ومحمد عز، وعابد عنانى، وتونى ماهر، وعدد أخر من الفنانين وهو قصة اسحاق إبراهيم ومعالجة درامية وسيناريو محمد حسين الماظ، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة «الريماس».

الانتهاء من تصوير فيلم في عز الضهر يوليو المقبل

وأشار المخرج مرقس عادل، إلى مواصلة تصوير فيلم «في عز الضهر» بطولة الممثل المصري العالمي مينا مسعود، حيث إنه من المقرر الانتهاء من التصوير شهر يوليو المقبل، ليبدأ بعدها مرحلة المونتاج وتعديل الألوان، إذ إن موعد طرحه في السينمات لم يُحدد بعد.

فيلم «في عز الضهر»، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم مينا مسعود، شيرين رضا، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمود البزاوي، وإيهاب فهمي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل