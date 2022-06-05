بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «تيرادكس».. لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقَّع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة تيرادكس، حيث قام محمد العنتبلي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر بالتوقيع مع المهندس خالد أبو شادي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة.

تم التوقيع بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، والذي تم في إطار سعي البنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التي تتمثل في القروض والتسهيلات التي تدعم النشاط، بالإضافة إلى حلول وخدمات غير مالية مقدمة من شركة تيرادكس.

أنظمة لمساعدة الشركات على التحول الرقمي الكامل من تيرادكس

توفر شركة تيرادكس أنظمة متخصصة لمساعدة الشركات على التحول الرقمي الكامل لإدارة قطاع المشتريات عن طريق حلول متكاملة تشمل إدارة طلبات الشراء، وإدارة المناقصات والطلبيات، وإدارة الممارسات، وإدارة الموردين، وتقارير الإنفاق وجميع الأنظمة المتكاملة تماما مع أنظمة إدارة الموارد الداخلي للشركات.

توفير 20% من ميزانية الشركات الصغيرة عند استخدام أنظمة «تيرادكس»

ووفقا لبيان صادر عن بنك مصر، فإنَّه من خلال استخدام أنظمة تيرادكس، تستطيع الشركات تحقيق الكفاءة، والسرعة، والشفافية الكاملة في كل مراحل الشراء وإدارة فريق المشتريات والموردين، والأهم هو توفير ما يصل إلى 20% من ميزانية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فيما يهدف البروتوكول إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتوفير حلول ومنتجات مالية من بنك مصر، وخدمات وحلول غير مالية من شركة تيرادكس، لأصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء الطرفين.

وتابع بنك مصر في بيانه، «نسعى من خلال البروتوكول، لتقديم باقة للعملاء تشمل كل الحلول والمنتجات التي تُلبي احتياجاتهم المختلفة، ويشمل الاتفاق عملاء الطرفين المُتعاملين علي المنصات الإليكترونية، منصة قرض اكسبريس الخاصة ببنك مصر والمنصة الإليكترونية الخاصة بشركة تيرادكس، وذلك بهدف خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة حلول مختلفة تعمل على توفير الوقت والجهد».