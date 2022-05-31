رئيس بنك مصر: من اشترى شهادة الـ18% سيصرف عائدها شهريا

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، إنه تم وقف إصدار شهادات 18% فائدة منذ نهاية يوم أمس الاثنين 30 مايو 2022، موضحًا أن شهادات بنك مصر ذات العائد 18 في المئة بلغت حصيلتها نحو 240 مليار جنيه.

وأكد «الأتربي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العملاء سيستمرون في صرف فوائد شهادات بنك مصر ذات العائد 18% شهريا لمدة عام.

شهادات القمة ببنك مصر

وفي نفس الوقت، نشر البنك بيانًا رسميًا حول شهادات بنك مصر، مشيرًا إلى توقف طرح منتج شهادة طلعت حرب ذات العائد 18% سنويًا، وذلك اعتبارًا من نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022.

ويستمر العملاء أصحاب شهادة طلعت حرب بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم، ويتم اضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق.

شهادات بنك مصر

كما يحظى بنك مصر بأعلى عائد على الشهادات الادخارية ذات الثلاث سنوات «القمة»، وذلك بعد رفع العائد الخاص بها ليصبح 14% سنويًا ويصرف العائد شهريًا، وجدير بالذكر أن العمل بالعائد الجديد للشهادة عند التجديد أو الشراء اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022.

ويحرص بنك مصر دائمًا على إرضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

يذكر أن البنك الأهلي المصري، أعلن في بيان رسمي، وقف إصدار شهادات الـ18 في المئة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أعلنت رفع سعر الفائدة من خلال اجتماعيين في الأسابيع الماضية ووصل رفع سعر الفائدة إلى 3% في الاجتماعيين للجنة السياسة النقدية.