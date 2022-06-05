أستاذ تمويل: استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يؤثر على أسعار السلع

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن التضخم ارتفع في الدول النامية والمتقدمة وأحد أهم مؤشراته ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة المختلفة وعلى رأسها البترول والغاز وهذا يؤدي أيضًا إلى رفع الفائدة ورفع سعر تكاليف الإنتاج.

بايدن يطالب الدول بزيادة الإنتاج

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اكسترا اليوم» المذاع على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيكون قادرًا على توفر بدائل للوقود ولكن الأسعار ستظل مرتفعة، مطالبًا الدول بزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن هناك مخاطر تواجه الأفراد في الدولة وهي انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

الجميع يدفع الثمن من مواطنين وحكومات

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن المواطنين في الدولة الغنية يتذمرون مثل كندا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وليس فقط مواطنو الدولة النامية أو العالم الثالث، مبينًا أن قادة هذه الدولة الذين يشتكون من ارتفاع الأسعار إلا أنهم مستمرون في دعم الحرب الروسية الأوكرانية والمساندة من قبل كل طرف، مشيرًا إلى أن الكل يدفع الثمن من مواطنين وحكومات ولا توجد حتى الآن إرادة سياسية لتهدئة الأوضاع.

ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي في رفع أسعار السلع المختلفة بعد إيقاف تصدير بعض المحاصيل الزراعية في روسيا وأوكرانيا.