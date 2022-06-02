ميري: الحرب الروسية الأوكرانية مش باين لها آخر ..والعالم يعاني من الأسعار

قال الإعلامي والكاتب الصحفي خالد ميري، إن الحرب الروسية الأوكرانية لم يظهر آخرها أو مداها بعد، خاصة أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، وهو ما استنكرته روسيا، باعتبار أنّ هذا الإجراء يزيد من فرص المواجهة المباشرة، مشددًا على أنّ حدوث هذه المواجهة يعني حربا عالميا واستخدام الأسلحة النووية، التي تتدرب موسكو على استخدامها.

وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد: «الحرب مش باين لها آخر، وربنا يسترها، لكن الأهم في تأثيرات الحرب علينا في الأسعار، التي ارتفعت في العالم كله، ومنها مصر، وفي مايو المنقضي ارتفع سعر الدولار، وقررت الدولة الحفاظ على سعر الدولار الجمركي عند 17 جنيها».

تقليل الأعباء عن المواطنين

وتابع الإعلامي، أن قرار الحفاظ على سعر الدولار الجمركي يستهدف تقليل الأعباء عن المواطنين، حيث تحملت الدولة المصرية سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار في السوق، لافتًا إلى أن وزارة المالية قررت بالأمس أن يكون سعر الدولار الجمركي مثل الدولار العادي بواقع 18.64 قرش، أي بزيادة قدرها 10% تقريبا.

أسعار الخضروات والفواكه في العالم بدأت في الانخفاض

وأشار إلى أن أسعار الخضروات والفواكه في العالم بدأت في الانخفاض، وبالتالي فإن الـ10% التي زاد بها الدولار الجمركي لن تزيد أسعار الخضروات والفواكه، لكنها قد تؤدي إلى زيادة أسعار أخرى، موضحًا: «الدولة بتعمل اللي عليها، والناس كلها بدأت ترشد في الاستهلاك وتشتري اللي عاوزاه».