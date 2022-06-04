كل ما تريد معرفته عن تحليل الـPCR للمسافرين خارج مصر.. الأسعار الجديدة

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، منذ قليل، عن تحليل الـ«البي سي ار» للمسافرين خارج مصر، واستعرضت الوزارة خطوات عمل «البي سي ار» والإجراءات، وكذلك أماكن عمل التحليل بمختلف محافظات الجمهورية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة إنه على المواطنين الحضور لأي فرع من فروع المعامل المركزية وعمل التحليل قبل السفر بـ48 ساعة لجميع الدول، لافتة إلى أنه تم تخصيص 33 معملا على مستوى محافظات الجمهورية لإصدار تحليل pcr للمسافرين للخارج.

فروع المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة

وحددت وزارة الصحة والسكان فروع المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وهي «الإدارة المركزية للمعامل، مستشفى القاهرة الجديدة، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى حميات العباسية، مستشفى هليوبوليس العام، والمعهد القومي للكبد، ومستشفيات حميات إمبابة ومستشفى حميات أسوان وصدر أسيوط وحميات الإسكندرية، وحميات الإسماعلية، وحميات الأقصر، ووحدة فيروسات الزعفارانة بكفر الشيخ، والمستشفى العام بالغردقة بالبحر الأحمر، والمعمل المشترك بدمنهور بمحافظة البحيرة، والمعمل المشترك بالشرقية، ومستشفى الفيوم العام».

أسعار تحليل «البي سي ار»

وعن الأوراق المطلوبة، قالت إن الوزارة لابد أن يأتي المواطن بجواز السفر وتذكرة سفر سارية، لافتة إلى أن تحليل البي سي ار، للمصريين 650 و750 جنيها للأجانب، وفيما يتعلق بتحليل antigen rapid للمصريين 175 جنيها، وللأجانب 225 جنيها، مشيرة إلى أن نتيجة التحاليل لفيروس كورونا تظهر بعد 24 ساعة من لحظة سحب العينة.

كل ما تريد معرفته عن تحليل الـPCR للمسافرين خارج مصر

وأوضحت الوزارة أنه يمكن حجز موعد مسبق قبل الذهاب إلى المعامل المركزية، وقالت إنه يمكن حجز من خلال الموقع الرسمي للمعامل المركزية، أو الخط الساخن 105، وطالبت الوزارة من المواطنين لابد من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التزاحم، وحضور الشخص بمفرده منعا للتزاحم.