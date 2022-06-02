أسعار المشتقات النفطية اليوم في الأردن.. يتماشى مع الأسعار العالمية

في انعكاس للأسعار العالمية للمحروقات، واستمرارا للمؤشرات الدالة على استمرار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك المشتقات النفطية، ربما لبضع شهور قادمة بحسب بعض الخبراء، وبخاصة مع عدم وضوح المشهد والظروف المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على العقوبات التي تفرضها بعض البلدان على النفط الروسي، نستعرض أسعار المشتقات النفطية اليوم في الأردن.

أسعار المشتقات النفطية اليوم في الأردن

وكانت لجنة المشتقات النفطية في الأردن قد أعلنت عن زيادة في أسعار المحروقات للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تم تثبيتها لعدة أشهر، حيث قررت اللجنة المعنية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأردنية رفع سعر البنزين أوكتين 95، بمقدار 60 فلسا لكل لتر، وبالنسبة لأوكتين 90 والديزل والكيروسين بمقدار يبلغ نحو 35 فلسا لكل لتر، وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد تم اتخاذ القرارات في اجتماع عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، برئاسة أمين عام وزارة الطاقة الأردنية، أماني العزام؛ وكان الهدف من الاجتماع هو تحديد أسعار بيع المشتقات النفطية في الأردن.

قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن يتماشى مع الأسعار العالمية

يأتي قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بزيادة أسعار الوقود في الأردن، بعد ارتفاع كبير شهدته أسعار النفط العالمية في الشهر الماضي مقارنة بمستويات الأسعار خلال أشهر مضت، حيث ارتفعت الأسعار الخاصة بخام برنت إلى 112.7 دولار للبرميل خلال الشهر الماضي، مقابل 104.4 دولار للبرميل في شهر أبريل 2022، وكانت أسعار البنزين قد بقيت مثبتة دون أي زيادة منذ بداية فبراير 2022 وحتى نهاية أبريل، وعلى ذلك فقد قررت اللجنة رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن، وذلك في محاولة للتقريب بين الأسعار المحلية ومثيلاتها العالمية.