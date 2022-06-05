جهات التحقيق تصرح بدفن موظف ألقى بنفسه من الطابق الرابع.. والسبب خلافات أسرية

صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان موظف ألقى مصرعه، آثر بسقوطه من الطابق الرابع بمنطقة الهرم بالجيزة، بعد أن امرت بنقله لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير وافي بحالته لبيان إمكانية وجود شبهه جنائية حيال وفاته من عدمه، والتعرف على سبب الوفاة، وأمرت باستدعاء أفراد أسرته لسماع أقوالهم حيال الحادث.

بداية الواقعة

تقلت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بسقوط موظف من أحدى العقارات السكنية بمنطقة الهرم وبالانتقال والمعاينة تبين إصابته بكسور متفرقة بالجسم توفى على إثرها.

«التحريات»: خلافات أسرية دفعته للتخلص من حياته

وبينت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن المجني عليه القى بنفسه من الطابق الرابع نتيجة مروره بضائقة نفسية ناجمة عن خلافات أسرية، دفعته للتخلص من حياته.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان

وتم تحرير محضراً بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها وعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، كما استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقع الحادث، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.