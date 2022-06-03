إصابة طالب في مشاجرة ومصرع 3 أشخاص وتسمم طفلة.. حوادث سوهاج خلال 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة حوادث متفرقة، لقي خلالها 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلة، وعامل ثلاثيني وآخر مسن ثمانيني، فضلا عن إصابة طالب ثانوية عامة بطعنة سلاح أبيض على يد صديقه الطالب بالثانوية العامة.

مشاجرة بين طالبين ثانوي.. طعن أحدهما الآخر

الواقعة الأولى، شهدها مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، عند وصول المدعو «أحمد و س ب » 18 عاما، طالب ويقيم بدائرة مركز ساقلتة إلى المستشفى المركزي مصابا بجروح وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤاله أفاد باتهام المدعو «يوسف م ع ا ف» 18 عاما، طالب ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

مصرع مسن صدمه لودر.. خرج أمامه فجأة

وفي الواقعة الثانية، استقبل مستشفى طهطا العام، رجل مسن يدعى «البدري س ا س»، 83 عاما بالمعاش ويقيم بدائرة قسم طهطا، ومصابا بكدمات، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي عقب وصوله، وبسؤال شقيقه «محمد س ا س»، 68 عاما بالمعاش، ويقيم دائرة مركز طهطا، أفاد بأنه أثناء عبور شقيقه للطريق أمام منزله، صدمته معدة ثقيلة «لودر» قيادة المدعو «علاء ع خ ع» 22 عاما، سائق ويقيم دائرة مركز طهطا، مما نتج عنه إصابته ووفاته، واتهم قائد اللودر بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال قائد اللودر أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

مصرع عامل انهارت عليه أتربة مخلفات حفر

كما شهد مركز المنشأة الواقعة الثالثة، عندما تبلغ لمركز المنشأة من المستشفى المركزي بوصول المدعو «محمد ص ش ع» 32 عاما، عامل، جثة هامدة ويقيم دائرة مركز جهينة، وأفاد المدعو «محمد م م ش»، 28 عاما، مهندس بشركة خاصة بدائرة المركز، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بأنه أثناء قيام المذكور بأعمال الحفر بالمشروع إنهارت عليه كمية من الأتربة، مما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال نجل عمومته المدعو «عبد الرحمن ر ع ع» 23 عاما، سائق حفار بذات المشروع ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

غرق طفلة في الترعة.. «اختل توازنها ووقعت»

وفي الواقعة الرابعة، لقيت طفلة، 11 عاما، مصرعها غرقا في ترعة بجوار منزلها في مركز دار السلام، واستخرجها الأهالي جثة هامدة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة دار السلام يفيد وصول الطفلة «ملك أ ج»، 11 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية إلى المستشفى المركزي بدار السلام، وتقيم دائرة المركز دار السلام «جثة هامدة»، إلى المستشفى ويرافقها أهليتها.

وأفاد والدها «الأمير ج ح»، 34 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام، بأنه أثناء سير نجلته على حافة الترعة المجاورة لمنزله اختل توازنها وسقطت بداخلها، ولعدم إجادتها السباحة غرقت بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة.

تسمم طفلة بعد تناولها حبة حفظ الغلال بالخطأ

وفي الواقعة الأخيرة، أصيبت فتاة بحالة تسمم في مركز طهطا، إثر تناولها حبة حفظ الغلال السامة عن طريق الخطأ، وفقا لإفادة والدتها في محضر الشرطة، وجرى نقلها إلى مستشفى طهطا لمحاولة إسعافها، ولسوء حالتها تم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد وصول الطفلة «منة م ع» 13عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، إلى مستشفى العام بطهطا، وتقيم دائرة مركز طهطا، ومصابة بحالة إعياء، وفقا للفحص الظاهري للحالة وادعاء تناول قرص حفظ غلال.

وبسؤال والدتها «نادية م ح»، 33 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت قيام نجلتها بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ، مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.