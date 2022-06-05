زياد برجي يتعرض لحادث خلال تصوير كليب.. ويغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات

تعرض النجم اللبناني زياد برجي لحادث خطير خلال تصوير أغنيته الجديدة في منطقة صور اللبنانية.

زياد برجي يعود لمنزله

وعلمت «الوطن»، أنه تم نقل زياد إلى مستشفى في بيروت لإجراء الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامته خاصة أنه لا يعاني من كسور، ولكنها كانت عبارة عن خدوش وجروح سطحية، وسمح له الأطباء بالخروج من المستشفى بشرط البقاء في المنزل دون حركة لعدة أيام.

وكشف مصدر مقرب من زياد لـ«الوطن»، عن أن زياد وفريق عمله قرروا تأجيل تصوير أغنيته الجديدة لأجل غير مسمى حتى تستقر حالته بشكل كبير.

زياد برجي يؤجل تصوير أغنيته الجديدة

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، عن أن زياد كان يقود خلال تصوير الكليب سيارة من نوع BUGGY، وانقلبت به مرتين، ما أدى إلى تعرضه لإصابات كبيرة.

زياد برجي أحيا حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان الموسيقى العربية، بمشاركة الديفا سميرة سعيد، وتفاعل معه الجمهور ومع مجموعة الأغاني التي قدمها، وكان منها «شو حلو» و«الله ورجعت تدق»، وكذلك عدد من الأغنيات الخاصة بالمطربة اللبنانية فيروز، وأيضا أغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومنها «حاول تفتكرني»، وغيرها من الأغاني.

وأدلى زياد برجي، بتصريحات لـ«الوطن»، خلال حفله في المهرجان، مشددا فيها على أنه يعمل جاهدا لتقديم أغنيات مصرية خلال الفترة المقبلة، بسبب حب المصريين له، وتفاعلهم معه عقب نجاح أغنية شو حلو.