تاج الدين: نهر النيل حبل سري لا ينقطع يربط مصر بقارة إفريقيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية والصحة، إن المؤتمر الطبي الإفريقي الأول الذي عقد اليوم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو المؤتمر الطبي الأهم على مستوى القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات وقدرات دوائية كبيرة تمكنها من نقل خبراتها للمساهمة في تطوير القطاع الصحي بالدول الأفريقية.

تاج: نسعى لتحقيق التنمية والتعاون المشترك

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل على فضائية «الحياة»، أن مصر تربطها بدول إفريقيا حبل سري لا ينقطع وهو نهر النيل لتحقيق التنمية والتعاون المشترك، كما تملك مصر قدرات هائلة في مختلف المجالات، ودائما تنجح في كل ما تعمل عليه من ملفات،.

إفريقيا تعاني بشدة في العديد من الملفات

وأوضح أن إفريقيا تعاني وبشده في العديد من الملفات ومنها عدد من المشكلات الصحية المزمنة، وبأسباب عدة، وفي هذا الإطار يجب إحداث تكامل وتعاون بين مختلف الدول الأفريقية، فمصر لديها الكثير مما تملكه لتقدمه للدول الأفريقية.

وأشار إلى أن التجربة الخاصة بفيروس كورونا أو الحروب والمشكلات التي عانت منها الدول كافة أثبتت بن القوى الذاتية والإمكانات الهائلة لابد من استغلالها، مستطردا: «اهتمام الرئيس بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي يمنحه قوة وتأثيرا في تحقيق التعاون بين دول القارة، والأزمات والجوائح التي نواجهها حاليا تتطلب التكامل والتعاون بين دول القارة الأفريقية للتصدي لها، والأهم من هذا هو أن يثق كل منا في الآخر».

وتابع: «تدشين مؤتمر عالمي زي ده لازم فيه نجتمع سويا ونناقش ونشوف الطاقات والإمكانيات مع بعضنا لتدشين زيارات مشتركة ودورات علمية وتدريبة بين الدول الأفريقية، وهناك الكثير من الأمور القادرة على التنفيذ الفوري، ومصر لديها إمكانيات دوائية هائلة جدا، ويجب تبادلها مع الدول الأفريقية».