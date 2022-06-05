«الصحة»: ننسق مع «الخارجية» لتسليم 30 مليون جرعة من لقاح كورونا لدول أفريقيا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه بمجرد صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على هامش مشاركته في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول المقام في مصر بتوفير 30 مليون جرعة للأشقاء في أفريقيا، نسقت الوزارة مع الخارجية لتنفيذ القرار.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر وأشقاءها في أفريقيا لديهم الكثير من النجاحات المشتركة والهموم الصحية والمجالات التي من الممكن أن يكمل بعضنا البعض فيها، مشيرا إلى أن المؤتمر اجتمعت فيه القيادات الصحية على مستوى القارة الأفريقية.

أفريقيا تجتمع على أرض مصر

واستطرد: «كان على رأس هؤلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولدينا إرادة سياسية، ومؤتمر النهادرة حضره قيادات صحية وسياسية كثيرة، وكمان أكثر من 350 شركة من كبريات الشركات العالمية، و800 باحث ومحاضر، وكان عدد المسجلين في المؤتمر 35 ألفا، وأفريقيا اجتمعت على أرض مصر لنسمع من بعضنا البعض».

وأوضح أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول الذي أقيم اليوم، وحضره الرئيس هو أبرز تطبيق للرعاية الصحية الجيدة لمصر، متابعا: «دائما الرئيس السيسي بيقدم الدعم غير المتناهي للملف الصحي».

إجراء مليون و300 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار

وتابع: «خلال عام 2018، وصلت أعداد قوائم الانتظار لـ7800 حالة، وبلغ معدل انتظارهم عام و8 أشهر، ومنذ إطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، تم إجراء مليون و300 ألف تدخل جراحي بتكلفة وصلت لـ11 مليار جنيه».