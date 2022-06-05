«القومي للكبد»: الدولة نفذت ملحمة كبيرة في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن مصر لديها قوى بشرية مؤهلة خاصة في المجال الدوائي والطبي بشكل يحظى باحترام العالم، مشيرا إلى أن التجارب المصرية عديدة، ودائما ما يفتخر المصريون بمبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفذت خلالها الدولة ملحمة كبيرة للقضاء على فيروس سي.

مبادرة القضاء على فيروس سي الأكبر حول العالم

وأضاف «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن مبادرة القضاء على فيروس سي أضخم مبادرات صحية على مستوى العالم، وفيها جرى الكشف على 62 مليون مواطن خلال 6 أشهر فقط.

القيادة السياسية تسعى لإنجاح قطاع الصحة

وأوضح أن عقد المؤتمر الطبي الأفريقي الأول في مصر عودة طبيعية للكوادر الصحية المصرية إلى القارة الأفريقية، كما أن القيادة السياسية لديها رؤية واضحة وعزيمة قوية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح هذا القطاع.

واستطرد: «كمان الدولة طرحت مبادرة علاج مليون مواطن أفريقي على أرض مصر، وفحصنا في المبادرة 60 ألف يعيشون على أرض مصر، واكتشفنا مرض 15 منهم، ولدينا الكثير من الإنجازات في القطاع الصحي التي يجب أن نفتخر بها».

وأكد أن الدولة لديها رؤية واضحة وإرادة قوية في القضاء على فيروس سي في مصر، وتسعى حاليا للحصول على شهادة تؤكد خلوها من الفيروس كأول دولة في العالم، متابعا: «جميع المراجع والمؤتمرات الدولية تقر بالنجاح المصري في هذا الملف، ومصر تساهم بدور كبير في نقل خبراتها إلى أفريقيا لمساعدتهم في خفض أعداد مصابي فيروس سي».

وتابع: «انطلاقا من تجربتنا الرائدة في القضاء على فيروس سي بدأ التواصل مع أفريقيا، وفيه جهد كبير قامت به كل الأجهزة المعنية لمنع انتشار الفيروس والعمل على القضاء عليه».