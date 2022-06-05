«الإسكان»: أنشأنا 82 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 916 ألف متر مكعب

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن مصر لها تجربة ناجحة في الاستفادة القصوى من مياه النيل، مشيرا إلى أنه وبسبب حصول مصر على حصة ثابتة من مياه نهر النيل منذ ستينيات القرن الماضي ولم تتغير، فقد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعظيم الموارد المائية وإعادة تدوير المياه لأكثر من مرة من أجل استخدامها مرة أخرى.

الرفاعي: الله أنعم على مصر ببحرين

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الله قد أنعم على مصر ببحرين وهما المتوسط والأحمر، ولهذا فقد تم البدء بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر من أجل استخدامها في مياه الشرب، وتم إنشاء 82 محطة لتحلية مياه بحر بطاقة وصلت حاليا لـ916 ألف متر مكعب في اليوم.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا مع الجهات المعنية بإنشاء عدد من المحطات حتى يصل إجمالي المياه المحلاه في اليوم الواحد لـ1.4 مليون متر مكعب، وهي التي سيجري ضخها في المحافظات المصرية الحدودية، حتى لا يحدث لديهم أي نقص في مياه الشرب.

واستطرد: «قديما كان بيتم إنشاء محطات شرب في المحافظات الكبرى ثم يتم نقل تلك المياه لمساحات طويلة لتغذية المحافظات الحدودية، وكانت الخطوط الناقلة للمياه دائما ما تكون مهددة بالكسر، وكانت المياه بتقطع عن المحافظة بشكل الكامل، لذا أنشأنا أكثر من محطة تحلية في مختلف المحافظات لمنع حدوث ذلك مستقبلا».

وتابع: «حصتنا من مياه نهر النيل قليلة، ونسعى لضمان مد المياه إلى مختلف المحافظات ومنها المحافظات الحدودية، وتكلفة إنشاء محطات تحلية مياه البحر 4 أضعاف مصاريف إنشاء محطة مياه عادية، ولدينا خطة طموحة وصولا لنهاية 2050 أن نقوم بتحلية مياه البحر بواقع 7.1 مليون متر مكعب في اليوم».