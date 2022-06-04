إذاعة حلقة فاروق فلوكس مع برنامج سمير صبري الثلاثاء المقبل على محطة الأغاني

يحّل الفنان القدير فاروق فلوكس، ضيفًا في برنامج ذكرياتي، وذلك ضمن الحلقات الأخيرة التي سجَّلها الفنان سمير صبري، قبل وفاته بأيام قليلة، والتي من المقرر إذاعتها يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 4 عصرًا عبر أثير إذاعة الأغاني المصرية.

برنامج ذكرياتي لـ سمير صبري يذاع الثلاثاء من كل أسبوع

وكان سمير صبري، قبل وفاته قد سجّل عددًا من حلقات برنامجه الإذاعي ذكرياتي مع عدد من نجوم الفن، ويتناول من خلاله ذكرياتهم وحكايتهم عن كثير من المواقف الفنية والحياتية، يتخللها إذاعة مقتطفات غنائية بناءً على اختيار ضيف الحلقة، وذلك كعادته على مدار الـ7 سنوات الماضية.

سجّل عدد من الحلقات قبل وفاته

ومن بين النجوم الذي سجّل معهم سمير صبري، قبل وفاته بأيام وساعات قليلة، الفنانة ليلى علوي، مادلين طبر، الإذاعية إيناس جوهر، الفنان فاروق فلوكس، والفنان حسن يوسف.

جاءت وفاة سمير صبري، يوم 20 مايو من الشهر الماضي، متأثرًا بأزمة قلبية، أثناء إقامته بأحد الفنادق الكبرى، حيث رفض الذهاب إلى مسكنه، بعد مغادرة المستشفى، وفضّل البقاء بالفندق، خوفًا من الوفاة وحيدًا كما حدث مع أحد أقربائه والذي تم اكتشاف وفاته بعد رحيله عن الحياة بعدة أيام، حسب تصريحات سابقة للفنانة سميرة أحمد.

ويعد سمير صبري، من أشهر نجوم الفن والإعلام، لما له من باع طويل سواء في الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية والإذاعية حيث أثرى هذا المجال بما يزيد عن 200 عمل فني، وتقديمه عددًا من الأغنيات وتأسيسه فرقة استعراضية قدم من خلالها عددًا من الحفلات الغنائية والأفراح، بخلاف برامجه الشهيرة منها النادي الدولي، مشوار، هذا المساء، واستضاف من خلالهم مشاهير السياسة والأدب والرياضة والفن.