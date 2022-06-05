وضع حجر أساس محطة طاقة شمسية لخدمة مجمع المصالح بمدينة الخارجة

وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، صباح اليوم الأحد، حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية المزمع إنشائها لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، وهو أول مجمع مميكن على مستوى الجمهورية. جاء ذلك في إطار الجولة التفقدية للوزيرة بمحافظة الوادى الجديد.

16 مليون جنيه تكلفة إنشاء المحطة

وتقام المحطة على مساحة 22 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 16 مليونا و250 ألف جنيه، وبقدرة 1.5 ميجا وات، وذلك في إطار التوجه لتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة بالمحافظة، واستمرارا لجهود إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتشغيل المصالح والهيئات الحكومية.

يذكر أن مجمع المصالح الحكومية شمال مدينة الخارجة أُنشئ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع توجيه بضرورة إنشاء أول مجمع مميكن للمصالح الحكومية علي مستوي الجمهورية بمحافظة الوادي الجديد يحاكي الحي الإداري بالعاصمة الجديدة، ليكون بمثابة نموذج أولي تحتذية المحافظات فيما بعد ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وذلك خلال لقاءه القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة في يناير2019.

تفقد حديقة 30 يونيو

واستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، اليوم، بتفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة، ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي، والذس يأتي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، ورافقهما نواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وغرست وزيرة البيئة والمحافظ نخلة بحديقة 30 يونيو، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة 8 فدان.