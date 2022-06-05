محافظ سوهاج: 90% نسبة تنفيذ محطة مياه الشرب المطورة بقرية بيت علام

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية بيت علام بمركز جرجا، قد بلغت 90% حتى الآن، بتكلفة إجمالية للمشروع 61 مليونًا و667 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

تصميم المحطة لتستوعب التوسعات المستقبلية

وأكد محافظ سوهاج أهمية المشروع لخدمة 22 ألف نسمة بقرية بيت داود وتوابعها، وتوفير مياه الشرب النقية لهم، مشيرًا إلى أنه تم تصميم المحطة بطاقة 75 لتر/ ثانية، وتستوعب التوسعات المستقبلية حتى عام 2055، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، تمهيدًا لتشغيل المحطة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لخدمة أهالي القرية.

إنشاء المحطة على مساحة 1300 متر مربع

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المحطة على مساحة 1300 متر مربع بمركز جرجا جنوب سوهاج، وتشمل مأخذ للمياه على ترعة «الكسرة»، حيث يتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلو و750 مترًا، بالإضافة إلى أعمال محطة التنقية، وتشمل وحدة التنقية الرئيسية المكونة من «الخزان الأرضي، عنبر طلمبات مياه الغسيل والمياه المرشحة، غرفة التشغيل والتحكم، وحدة الكيماويات والشبة، وحدة الكلور»، كما تشمل أيضا «خزان عادم الغسيل والروبة، مظلة المولد، المجفف الميكانيكي، والسور، والموقع العام».