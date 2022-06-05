أحمد ماهر: أهل الشر وراء شائعات وفاتي .. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

استنكر الفنان أحمد ماهر، ما تردد في الآونة الأخيرة من شائعات حول وفاته، خاصة خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ ذكر أنه موجود حاليا في المسرح من أجل المشاركة في أحد الأعمال المسرحية الخاصة به، كما أنه يتلقى الشائعات مثل الهواء ولا يعتبرها موجودة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونيه له منذ قليل.

هؤلاء الشياطين يروجون شائعات وفاة أكثر من فنان

وأضاف «ماهر»، أن أهل الشر وراء نشر هذه الشائعة، فهم شياطين الإنس، ومتواجدون فقط في الحياة من أجل إثارة قلق المواطنين ونشر الشائعات المغرضة، «حسبي الله ونعم الوكيل»، مؤكدًا أن ما وصفهم بالشياطين، لا يروجون شائعات وفاته فقط، لكن أيضًا يفعلون هذا الأمر مع عدد كبير من الفنانين، الأمر الذي يُقلق أسرة الفنان نفسيًا ويقلق الفنان في الوقت نفسه.

يجب زيادة الوعي لدى المواطنين على السوشيال ميديا

وأوضح أنه يجب زيادة الوعي لدى المواطنين على السوشيال ميديا حتى لا ينساقوا وراء كل الشائعات التي تُقال، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه بصحة جيدة، ويمارس عمله الفني على أكمل وجه، فضلًا عن أنه يشارك في مسلسل «منعطف خطر»، بطولة الفنان باسم سمرة ومحمد علاء وسمر موسى وريهام عبد الغفور، وكوكبة فريدة من ألمع النجوم، وإخراج السدير مسعود.

تكريم الفنان محمد صبحي

وكان الفنان أحمد ماهر حرص على حضور حفل تكريم الفنان القدير محمد صبحي الذي أقيم مساء أمس السبت على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتم تكريمه من إدارة أوبرا الميتروبوليتان الأمريكية وإهداؤه حق البث المباشر لمسرحيته الشهيرة هاملت.