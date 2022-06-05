خالد عكاشة: فاتورة الحرب الروسية- الأوكرانية ضاغطة على الجانب الغربي

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أن هناك بعض الساسة يتحدثون عن إمكانية التوصل لحل لإيقاف العملية العسكرية، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد هدف مما أعلنته روسيا تم تحقيقه على الأرض بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور 100 يوم على بداية الحرب.

فاتورة الاقتصاد عن هذه الحرب باهظة

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن فاتورة الاقتصاد عن هذه الحرب باهظة وضاغطة على الجانب الغربي، موضحًا في الوقت ذاته أن كلا الطرفين الروسي والأوكراني لم يحققا أي أهداف على الأرض، منوها بأن الأزمة الروسية الأوكرانية استدعت العديد من الأزمات الأخرى مثل الاحتقان الصيني الأمريكي.

الهدف الحقيقي من الأزمة الروسية الأوكرانية هو صراع على القوة والنفوذ

فيما قال عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الهدف الحقيقي من الأزمة الروسية الأوكرانية هو صراع على القوة والنفوذ، مؤكدا أنه منذ 1991 يؤرخون للحرب الباردة المستمرة حتى الآن، موضحًا أنه منذ 2014 بدأ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تدريب الجيش الأوكراني وتسليحه لمواجهة أي حرب منتظرة، وذلك خلال حواره في نفس البرنامج.

بوتين لن يقبل إلا باعتراف رسمي على المنطقة الشرقية الأوكرانية

وأوضح مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الأهداف من الحرب لم تتحقق على الجانبين، معقبا: «الحال على ما هو عليه ولا أتوقع انفراجه قريبا، لأن بوتين لن يقبل إلا باعتراف رسمي على المنطقة الشرقية الأوكرانية، كما أن الغرب مُصر على إضعاف روسيا»، مضيفًا: «المحبط أننا وجدنا أنفسنا في أزمة لا ناقة لنا ولا جمل فيها، ولولا الإنجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية لكنا في مأزق الآن».