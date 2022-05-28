خالد عكاشة: اتهام روسيا لأمريكا بنشر جدري القرود مجرد مكايدات سياسية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال تلقي بظلالها السيئة على الاقتصاد العالمي، حيث أثرت على عدد كبير من دول العالم بضغوطات عدة.

عكاشة: هناك مكايدات سياسية بين روسيا وأمريكا

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن اتهام روسيا للولايات المتحدة الأمريكية بأنها من تنشر جدري القرود، تكرار لتهم تفشي الأوبئة ولا يزال يعيد نفسه، حيث أن مثل تلك الاتهامات ما هي إلا مجرد مكايدات سياسية اتبعتها أمريكا من قبل مع الصين.

واستطرد: «المعني بالرد الحاسم خلال تلك المرحلة هي منظمة الصحة العالمية لأنها جهة مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية، ومن المهم أن ترد بشكل علمي على ظاهرة انتشار ذلك المرض، ويتطلع الرأي العام الدولي إلى ما توصلت إليه الأبحاث، ومعرفة هل يصبح المرض جائحة عالمية ككورونا أم لا؟».

وأوضح أن هناك أكثر من دولة أعلنت ظهور عدد من الحالات المصابة بجدري القرود على أرضها، حيث أن انتشار المرض بأكثر من مكان يحتاج إلى بيان علمي شفاف، لافتا إلى أن المناورات المشتركة بين روسيا والصين لا تعني توسيع المواجهة بين البلدين وأمريكا بأكثر ما هي عليه الآن.

وتابع: «أقوى اقتصاد في العالم بيعاني من نقص في السلع الرئيسية والاستراتيجية، والصين تمارس دبلوماسية متعقلة، ولكنها تدخل بمناورات عسكرية مع روسيا لإرسال رسائل للجانب الغربي خاصة مع زيارة بايدن للشرق الأوسط».