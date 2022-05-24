خالد عكاشة: مصر تواجه التحديات بثقة.. ومستعدة لأي ظروف استثنائية

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات على الاقتصاد العالمي بجانب التنافس الصيني الأمريكي الذي يظهر باستمرار، مبينا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول طمأنة المصريين دائما من خلال المؤتمرات التي يظهر فيها؛ لأن الدولة المصرية هناك ترصد لها لكنها تواجه بثقة التحديات التي تتعرض لها، موضحا أن مصر خططت خلال السنوات الماضية من أجل مواجهة أي ظروف استثنائية.

إشادة بتأمين مصر لمحصولها الزراعي

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مع محمد مصطفى شردي، أن سي إن إن الأمريكية أشادت بخطة مصر لتأمين الغذاء في ظل أزمة عالمية في الغذاء عقب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر ليست لديها مشاكل في السلع الغذائية خاصة الألبان واللحوم.

سر زيارة رئيس أمريكا للشرق الأوسط

وأوضح رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة هدفها ترميم الصورة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تراعي مشكلات المنطقة، مؤكدا أن هذه الزيارة تكون شبيهة إلى حد كبير بالزيارة التي حدثت في اليابان.

وأكد أن زيارة بايدن تُهدئ خواطر المنطقة، متابعا: «الجانب الروسي بيحاول ميحطش نفسه في زاوية ضيقة وبيمزج العلاقات مع دول المنطقة عشان ميكنش معزول اقتصاديا وسياسيا بسبب العقوبات الأمريكية».