«العليا للحج»: 20 ألف شخص سيؤدون المناسك.. والـ5 نجوم بـ200 ألف جنيه

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن السعودية خصصت حصة مصر من عدد الحجيج لهذا العام لتكون 35 ألف حاج، بينما ارتأت الحكومة أن يكون عدد الحجيج للأراضي المقدسة لهذا العام 20 ألف حاج فقط، وهو ما انعكس على زيادة إقبال المواطنين على أداء فريضة الحج.

تركي: تقدم لنا هذا العام 70 ألف مواطن

وأضاف «تركي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القيادة السياسية المصرية عملت على عدم وجود حالات نصب على الحجيج أو المعتمرين، لذا قامت بإنشاء البوابة الموحدة للحج والعمرة من أجل عرض كافة أنواع وأسعار الحج لهذا العام: «الموقع به مختلف درجات الحج من اقتصادي للفاخر، واتقدم لينا السنة دي 70 ألف».

وتابع: «حددنا أسعار استرشادية للحج السياحي، اللي بينقسم لـ3 مستويات أقل حاجة فيه 82 ألف جنيه، ومن المتوقع أنه يزيد باختلاف التذكرة، والتفاوض مع الجانب السعودي هيبدأ من يوم الثلاثاء المقبل على الخدمات كلها، والأسعار اللي تم إعلانها فيها نسبة زيادة وصلت لـ250% عن الأسعار اللي وضعناها كأسعار استرشادية»، موضحا أن حج الـ5 نجوم لن يقل عن 200 ألف جنيه.

الجمعية العمومية للغرف السياحية: موسم الحج لهذا العام استثنائي

من جانبه، أوضح باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية للغرف السياحية، أن موسم الحج لهذا العام هو موسم استثنائي بعد إيقافه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا: «الموسم استثنائي، والتنظيم فيه كان بالنسبة لينا هدف وحلم طيب، والتجربة فيه هيكون فيها أخطاء هنستفيد منها كويس قوي، ودي حالة خاصة».

وتابع خلال استضافته بالبرنامج: «الحج المصري دائما ما يكون الطلب عليه أعلى بكثير من المتاح، لأن السعودية تحدد عدد معين من الحجاج من كل عام بناءً على عدد السكان فيها، وعدد الراغبين في الحج لهذا العام هو عدد كبير جدا».