منها الاطلاع على عقد الحج.. «التضامن» توجه نصائح للفائزين بحج الجمعيات

أصدرت المؤسسة القومية لتيسير الحج والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي دليل الحج «الدليل الإداري» للحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2022، والبالغ عددهم 3 آلاف حاج ، وتناول الدليل مرحلة ما قبل السفر لأداء المناسك ومرحلة الوصول للأراضي المقدسة، وكذلك المشاعر المقدسة.

وجاءت نصائح الدليل الإرشادي للحجاج كالتالي:

أولا تجهيز مستندات السفر

- استيفاء المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الحج وفقا لما تم إبلاغك به من الجهة الإدارية وهي كالتالي:

- 12 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر.

- شهادة صحية من أي مكتب صحة.

- شهادة طبية معتمدة من أي جهة رسمية.

- فيش جنائي مميكن مقدم للحج.

2- التوقيع على عقد الحج

الاطلاع والتوقيع على العقد المبرم بينك وبين المؤسسة القومية للحج الذي يوضح الحقوق والالتزامات خلال رحلة الحج.

3- سداد مبلغ الاشتراكات في الأوقات المحددة

تسليم الأوراق المطلوبة وسداد مبلغ الاشتراكات في البنك بالرقم القومي في الأوقات المحددة والمعلنة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

ثانيا: التواصل مع مشرف الرحلة والمجموعة

- الاتصال الهاتفي المباشر مع المشرف والتواصل الهاتفي المباشر مع مشرف المجموعة للتنسيق حول موعد الندوات واللقاءات الخاصة بالتوعية لبرنامج رحلة الحج.

- حضور ندوات التوعية المنظمة من خلال المديرية ومشرف المجموعة للتعرف على المشرف ومجموعة الحجاج وبرنامج الرحلة.

- الانضمام إلى جروب «واتس آب» الذي يتم إنشائه بمعرفة المشرف الخاص بك لمعرفة كل جديد أول بأول وضرورة إضافة أحد أفراد عائلتك على الجروب.

- احرص على الاستفسار على أي تساؤل يخص برنامج رحلة الحج وإبلاغ المشرف بأي تفاصيل مرضية تخصك لما في ذلك من تأثير إيجابي للحد من حدوث أي مشاكل.

ثالثا: التهيئة قبل السفر

أخذ قسط كافى من الراحة قبل التوجه للمطار، وذلك لإمكانية وجود مشقة لحين الوصول إلى فندق الإقامة في المملكة العربية السعودية.

- اصطحاب الأدوية للأمراض المزمنة

في حالة وجـود أمراض مزمنة فتأكد من اصطحاب كمية من الأدوية التي تكفيك طوال مدة الرحلة، واصطحاب الروشتة أو التقرير الطبي المعتمد في حالة وجود أي أدوية مدرجة ضمن جدول الأدوية الممنوعة بجمهورية مصر العربية.

تجهيز شنطة شخصية صغيرة

- احرص على وضـع جـواز السـفر

- شهادة التطعيم

- تذكـرة الطيران

- تأشيرة الحـج

- ارتداء الأسـورة الإلكترونيـة

- كارت التعارف وأي مستندات مـن الممكـن اللجوء إليهـا بالمطار في شنطة صغيرة لمقتنياتـك وألا يتم وضعها في أي شنطة سيتم شحنها في باطن الطائـرة.