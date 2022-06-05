شركات السياحة: صدور تأشيرات الحج بعد دفع قيمة كافة التعاقدات بالسعودية

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن تأشيرات الحج السياحي لن تصدر إلا بعد سداد قيمة الخدمات التى ستؤدى للحج خلال موسم الحج الحالي من إقامة بالفنادق والتنقلات الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن قيمة خدمات الإقامة بمخيمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات ،لافتا إلى ان كافة تلك الخدمات سيتم سدادها إلكترونيا عبرالمسارالسعودى .

إجراء معاينة لمساكن الحجاج

وأضاف «الغمري» لـ«الوطن» أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة فى السفر إلى الأراضى السعودية لإجراء معاينة المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة بمكة والمدينة.

ولفت إلى أنه لابد أن تتوافق المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة مع الضوابط المنظمة للحج السياحى والتى أصدرتها وزارة السياحة والأثار المصرية، فضلا عن وجود لجان من وزارة السياحة والأثار حاليا بالسعودية للتأكد من مطابقة مواصفات المساكن التى سيقيم بها الحجاج المصريين مع الضوابط المنظمة للحج السياحي.

إعلان الأسعار النهائية للحج الأسبوع الجارى

وأشار «الغمري» إلى أنه خلال الإسبوع الحالى ستحدد بشكل نهائى مقدار الزيادة بأسعار الحج السياحى وذلك بعد المفاوضات التى ستجريها كل من اللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة مع مؤسسة الطوافة السعودية حول أسعار خدمات إقامة وإعاشة الحجاج المصريين بمخيمات منى وعرفات.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنه بعد إقرار تلك الزيادات ستقوم شركات السياحة بإخبار الفائزين بالحج السياحى بمقدارها وذلك لسرعة تحصيلها خاصة ان الفترة المتبقية على إنطلاق أولى رحلات الحج لا تتعدى الـ 20 يوما ،مشددا على إنه تم إخبار كافة المتقدمين للحج عند تسجيل إسمائهم بالحج السياحى بأن أسعار البرامج قابلة للزيادة.

يشار إلى أن فترة عمليات التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج ستنتهى اليوم الأحد الموافق 6 ذي القعدة 1443 هجريا، على أن تبدأ الشركات فى السفر لإجراء معاينات سكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.