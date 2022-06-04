رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 المعلن من وزارة الحج والعمرة

تصدر البحث عن رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 أي تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا مؤخرا بشأن طريقة التسجيل والتي ستستمر لتسعة أيام، ويتزامن ذلك مع استقبال المملكة اليوم أولى بعثات الحجاج من الخارج بعد انقطاع دام لعامين، بسبب جائحة كورونا.

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إتاحة رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 من قبل وزارة الحج والعمرة

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 3 يونيو ولمدة 9 أيام سيستمر التسجيل عبر رابط تسجيل حجاج الداخل 1443، وذلك عبر منصة تجريبة أطقتها الوزارة، والتي تأتي استكمالا لمسار السلطات السعودية في التحول نحو رقمنة أداء كثير من الخدمات.

وقد غذى انتشار فيروس كورونا رقمنة كثير من الخدمات خصوصا تلك المتعلقة بأداء الحج والعمرة، إذ كانت هذه الخدمات الإلكترونية تساعد على تحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي الذي يعد أحد أهم الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس الذي ضرب العالم كله.

أهم ما يتضمنه رابط تسجيل حجاج الداخل 1443

ورابط تسجيل حجاج الداخل 1443 هو منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية عبر موقعها الرسمي ويتضمن عدة أمور هي خدمة الحجز للحج وبرامج الخدمات التي يمكن أن تقدم لحجاج الداخل.

كما يتضمَّن الرابط أو المنصة الإلكترونية المنشأة التي يرغب الحاج من داخل المملكة العربية السعودية في التعاقد معها، فضلا عن الحجوزات واستخراج التصاريح اللازمة لأداء الحج سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة.

والرابط هو: localhaj.haj.gov.sa

طرح 3 باقات لموسم الحج 1443 تزامنا مع إطلاق الرابط

وذكرت قناة العربية، أمس، أن وزارة الحج والعمرة السعودية كشفت عن طرح 3 باقات لموسم الحج بالتزامن مع إطلاق رابط تسجيل الحجاج في الداخل.

وتشمل باقات الخدمة «باقة الأبراج» وسعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة، أما الباقة الثانية وهي «باقة المخيمات المطورة» وسعرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة.

وذكرت أن الباقة الثالثة فهي ضيافة «باقة المخيمات غير المطورة» والتي يبلغ سعرها 0238.57 ريالاً للحاج الواحد أيضا قبل إضافة الضريبة المضافة.