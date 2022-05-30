الديهي: محاولة النيل من محمد صلاح «حقد وحسد».. ده الأعظم في تاريخ مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي يُعد سفير مصر في كل دول العالم، وأعظم لاعب في تاريخ البلاد، وحقق إنجازات غير مسبوقة وصنع ما لم يصنعه أحد، فقد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمحترفين، وهو أفضل صانع ألعاب، مشيرًا إلى أن محمد صلاح أفضل من أنجبت الملاعب المصرية على أرض الملاعب الأوروبية وانتهى الأمر

محمد صلاح لا يحتاج لشهادة من أحد

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن محمد صلاح لا يحتاج لشهادة من أحد وهو نموذج ليس فقط للمصريين والعرب وإنما للعالم أجمع، موضحًا أن صلاح يتعرض لهجمة ممنهجة بعد خسارة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد، السبت الماضي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، معتبرًا أن محاولة النيل من محمد صلاح تنم عن الكراهية ونوع من الحقد والحسد، واليوم نحن على موعد اليوم ويفتح التاريخ صفحاته للقاء النادي الأهلي مع فريق الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري رابطة أبطال أفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

الأهلي التقي بالوداد المغربي حوالي 10 مرات

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الأهلي التقي بالوداد المغربي حوالي 10 مرات، فاز في 4 مرات وهزم في مباراتين، وتعادل في 4، معربًا عن أمله أن يعود النادي الأهلي حاملًا الكأس ويفرح المصريين، معقبًا: «كلنا مع النادي الأهلي في هذه المباراة، ولكننا في أمس الحاجة للحظة حكمة وهدوء خاصة في الإعلام الرياضي، فالمباراة تعقد في المغرب، وهي مباراة بين أشقاء، وعلى الإعلام الرياضي أن ينتبه ولا يتسبب في مشكلة مع الأشقاء».