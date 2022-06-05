أسامة ربيع: قناة السويس شهدت عبور 900 ألف سفينة في 47 سنة

قدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التحية لرجال القوات المسلحة في ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس بعد انتصار 1973، إذ ذكر أن هذه الذكرى ملحمة وطنية وانتصارا كبيرا للإرادة المصرية، حيث شهد إعادة الفتح تحديًا كبيرًا بسبب الألغام، موضحًا أن قاع القناة كان يوجد به 8500 لغم، فضلًا عن مخلفات الحرب، وكان بها 35 ألف طن من المخلفات بالقناة أزيلت خلال سنة، فالأمر كان صعبًا للغاية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على شاشة «دي إم سي».

قاع القناة كان يوجد به 8500 لغم

وأضاف «ربيع»، أن قناة السويس شهدت عبور 900 ألف سفينة بعائد 131 مليار دولار في 47 سنة، ما يدل على أهمية قناة السويس بكونها شريان ملاحي دولي وعالمي وليس مصري فقط، فإعادة افتتاح القناة كان انتصارًا وتحديًا وقهر صعاب، خاصة بعد نصر أكتوبر، موضحًا أن قناة السويس دائمًا ما تمثل قهر الصعاب من 152 سنة منذ بداية حفرها خلال 10 سنوات بأدوات بدائية، وشارك ربع الشعب في الحفر، واستشهد 120 ألف مصري، فإعادة افتتاح قناة السويس في 5 يونيو 1975، ثم أزيلت 8 آلاف و500 لغم من قاع القناة، 700 ألف لغم على الضفة الشرقية، و53 ألف طن مخلفات.

قناة السويس دائمًا في تحديات وإنجازات

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة، وتطوير القطاع الجنوبي في البحيرات المرة الصغرى، واتساع المجرى الملاحي، كلها تحديات وإنجازات وانتصارات، وحادثة إيفر جيفين انتصار جديد للمصريين في قناة السويس، مؤكدًا أن قناة السويس دائمًا في تحديات وإنجازات