شقيقة مايكل جاكسون وفيليب بلين يعلقان على فيديو محمد رمضان

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، عبر السوشيال ميديا، فيديو مع نجله «علي» داخل الطائرة، على نغمات أغنية «بلالين» التي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

محمد رمضان يطرح أغنية بلالين

ونشر رمضان، مقطع الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، حيث تفاعل مع الفيديو المغنية العالمية لاتويا جاكسون شقيقة مايكل جاكسون، ومصمم الأزياء الألماني الشهير فيليب بلين.

وعلقت لاتويا جاكسون، على الفيديو بـ إيموجي «قلب»، فيما جاء تفاعل فيليب بلين على الفيديو من خلال وضع إيموجي «قلب» تعبيرا عن حبه لرمضان.

وواصل محمد رمضان، تصدره تريند «يوتيوب» بكليبه الغنائي الجديد «بلالين» الذي طرحه في 29 مايو الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

بلالين تقود محمد رمضان لصدارة التريند

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك على المزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

أغنية «بلالين» من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

ومن ناحية أخرى، يحضر محمد رمضان حاليا لفيلمه الجديد نمبر وان، الذي أعلن عنه منذ أيام من خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام يظهر خلاله أثناء التدريب على بعض التمرينات الرياضية، حيث يبدو من العمل أنه سيكون شخصية رياضية.