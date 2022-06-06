لص حلوان المتهم بسحل طفلتين وسيدة: أنا جايب الموتوسيكل بتاعي قسط

أدلى «أحمد أ. إ»، البالغ من العمر 18 عامًا، ويعمل «سائق توك توك» المتهم في واقعة لص حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ «سحل سيدة وطفلتين بحلوان»، في القضية التي حملت رقم 27930 لسنة 2021 جنح حلوان، حينما أقدم على خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه هذه الواقعة في وضح النهار، بمنطقة العزبة القبلية التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة.

وجاءت اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، وحصلت «الوطن» على نص أقواله على النحو التالي:

س/ بكم تقدر تلك الدراجة البخارية التي الخاصة بك؟

ج/ هو الموتوسيكل ثمنه بمبلغ 21 ألف جنيه ودفعت مقدم 7 آلاف جنيه وكل شهر بدفع قسط 1200 قسط له.

س/ ومتى قمت بشراء تلك الدراجة البخارية تحديدًا؟

ج/ من حوالي 3 شهور

مرض الأم

س/ ومتي عانت والدتكم من ذلك المرض الذي قررت به سلفا بالتحقيقات الا وهو الفشل الكلوي تحديدًا؟

ج/ هي أمي تعبت من حوالي 4 شهور

س/ وكيف كانت والدتك تعاني من ذلك المرض والذي يحتاج للمال وقمت بشراء الدراجة البخارية وذلك عقب مرض والدتك كما قررت سلفا بالتحقيقات؟

ج/ هي أمي ماكنتش لسه تعبت

س/ ومن أين ستحصل على المبلغ المالي الشهري الخاص بقسط الدراجة البخارية والذي تقوم بدفعه 1200 قسطًا؟

ج/ أنا كنت شغال على توك توك والفلوس اللي بتبقي ناقصة كان خالي بيدفعها لى.

س/ وماذا لم تقم ببيع الدراجة البخارية أو الاستعانة بخالك لعلاج والدتك في مرضها؟

الحاجة للمال

أنا قلت اشتغل دليفري بالموتوسيكل بتاعي عشان أجيب فلوس لعلاج أمي.

س/ هل كنت قاصدًا العزم والتصميم على ارتكاب تلك الواقعة.

ج/ أنا نويت أسرق بالموتوسيكل بتاعي لما شوف البنات صغيرين في السن ماشيين في الشارع وأنا محتاج فلوس.