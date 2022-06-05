تجديد حبس المتهمة بإلقاء رضيعتها في الشارع بـ6 أكتوبر 4 أيام

قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمة بإلقاء رضيعتها في الشارع بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على طفلة

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا مفاده العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار عقار بمنطقة ابني بيتك، في مدينة 6 أكتوبر، وبعمل التحريات اللازمة تبين أن والدة الطفلة قررت التخلص من رضيعتها التي أنجبتها من علاقة سفاح والتي لم يمض على ولادها سوى 30 يوماً.

ضبط الأم المتهمة

وبعمل التحريات اللازمة أمكن تحديد هوية والدة الطفلة وعقب تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بأنها أنجبت الطفلة من علاقة مُحرمة، مع أحد الأشخاص، بعد أن انفصلت عن زوجها.

و بعد تورطها في العلاقة، قررت متابعة حملها، وبعد الولادة بثلاثين يوما تخلصت من رضيعتها، دون أن يرق قلبها لفلذة كبدها، فتوجهت إلى منطقة هادئة، وتركت الطفلة، وأكملت في طريقها، ليشهدها أحد الأهالي من شرفة منزلة يقرر التقدم ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد.

كاميرات المراقبة تحدد هوية الأم

كانت كاميرات المراقبة هي كلمة السر لكشف لغز هذه القضية حيث تتبعت خط سير الأم ليمكن تحديد هويتها وتسهل من عملية ضبطها بعد أن أمرت جهات التحقيق بالتحفظ عليها وتفريغها، وتتابع جهات التحقيق استمرار سير مجرى التحقيقات في الواقعة.