جامعة حلوان تكشف مواعيد بدء وانتهاء امتحانات الكليات 2021/2022

كشف الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، عن أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021/2022، التي تعقد الأسبوع المقبل بمختلف الكليات، تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنّ الكليات التي انطلقت بها أعمال امتحانات، لم تشهد أي أزمات، كما أنّ الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات صحفية عنه، الخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني، وهي كما يلي:

جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان

- الفنون الجميلة بدأت 21 مايو، وتنتهي 13 يونيو.

- التربية الفنية بدأت 22 مايو، وتنتهي 21 يونيو.

امتحانات جامعة حلوان

- التربية الموسيقية بدأت 24 مايو، وتنتهي 5 يوليو.

- الهندسة بحلوان بدأت 22 مايو، وتنتهي 9 يونيو.

- التربية بدأت 25 مايو، وتنتهي 29 يونيو.

- المعهد الفني للتمريض بدأ 28 مايو، وينتهي 28 يونيو.

- الحقوق انجليزي بدأت 28 مايو، وتنتهي 2 يوليو.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت 29 مايو، وتنتهي 12 يونيو.

- الفنون التطبيقية بدأت 30 مايو، وتنتهي 23 يونيو.

- الصيدلة تبدأ 5 يونيو، وتنتهي 29 يونيو.

- الاقتصاد المنزلي تبدأ 8 يونيو، وتنتهي 6 يوليو.

- التربية الرياضية بنين بالهرم تبدأ 11 يونيو ، وتنتهي 28 يونيو.

- الخدمة الاجتماعية تبدأ 6 يونيو، وتنتهي 23 يونيو.

- التربية الرياضية بنات بالجزيرة تبدأ 14 يونيو، وتنتهي 4 يوليو.

- السياحة والفنادق بدأت 30 مايو، وتنتهي 29 يونيو.

- كلية الحقوق بدأت يوم 29 مايو وتنتهي 6 يوليو.

- الهندسة بالمطرية بدأت 31 مايو، وتنتهي 29 يونيو.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم 31 مايو ، وتنتهي 1 يوليو.

- التكنولوجيا والتعليم تبدأ 1 يونيو، وتنتهي 25 يونيو.

- الآداب تبدأ 2 يونيو، وتنتهي 4 يوليو.

- التمريض تبدأ 4 يونيو، وتنتهي 2 يوليو.

- العلوم تبدأ 5 يونيو، وتنتهي 29 يونيو.