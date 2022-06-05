«النصر للإسكان والتعمير»: تطوير هضبة المقطم بالتعاون مع شركة عقارية سعودية

قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير، إن هضبة المقطم إحدى ممتلكات الشركة ومساحتها تتجاوز الـ4 ملايين متر مربع، مشيرا إلى أن تطوير هضبة المقطم سيتم عبر شراكة من شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة سكوب العالمية العقارية.

عبدالمقصود: كورنيش المقطم يمتد لـ5.5 كيلو متر

وأضاف «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن شركة سكوب العالمية العقارية تم تأسيسها في مصر وهي مملوكة بالكامل للشركة السعودية الأم، ومعها تم توقيع عقد شراكة لتطوير هضبة المقطم، خاصة منطقة الكورنيش والهضبة الوسطي، «كورنيش المقطم يمتد لـ5.5 كيلو متر، وطرحنا المشروع للمزايدة بنظام الشراكة».

واستطرد: «شركة النصر للإسكان والتعمير هي المالك للأرض وشركة سكوب مطور عقاري بكل التكاليف، والتكلفة المتوقعة لتطوير هضبة المقطم ستتجاوز الـ32 مليار جنيه، والإيرادات المتوقعة من تطوير هضبة المقطم تصل لـ60 مليار جنيه، ومشروع تطوير هضبة المقطم مقسم لـ3 أجزاء، وسيتم بناء كمبوند مغلق متكامل الخدمات».

وأوضح أن إجمالي الإيرادات المتوقعة من الأنشطة العقارية التي سيجري بنائها بهضبة المقطم ستتجاوز الـ60 مليار جنيه، كما أن الشركة ستتحصل على 50% من نسبة الأرباح من تطوير هضبة المقطم، «هضبة المقطم أجمل كورنيش موجود في العالم كله، وسكان هضبة المقطم لازم يفرحوا لأننا هنرجعلهم الذكريات تاني».

الدولة خلال السنوات الماضية أهملت هضبة المقطم

وتابع: «الدولة خلال السنوات الماضية أهملت هضبة المقطم، وكان مكان للفسح والأفلام اتصورت فيه، وأحد أهداف مشروع تطوير هضبة المقطم إعادته لمكانته التي يستحقها، ومشروع تطوير هضبة المقطم نقلة حضارية وهيعيد ليها مجرى الحياة، والكورنيش ومصاطب هضبة المقطم سيكون متاحا للجميع، وهيستمتعوا بأنشطة ترفيهية وتجارية وممشي وكوبري زجاجي أعلاه ميكرسكوب».

واختتم: «نقوم بدراسات متخصصة قبيل البدء بتطوير هضبة المقطم ونستعين بخبرات عالمية، ودراسات تطوير هضبة المقطم سيتم الانتهاء منها خلال عام، هنشتغل بشكل علمي واحترافي، ومدة تنفيذ مشروع تطوير هضبة المقطم 5 سنوات وستنفذ على مراحل».