«مصر الخير» تشارك في إطلاق وثيقة تطوير التعليم بالعالم العربي من البحرين

أسهمت مؤسسة مصر الخير باعتبارها ممثلة عن المجتمع المدني المصري، في إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي من العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بحضور رؤساء مجالس النواب ووزراء التربية والتعليم من الدول العربية، وجاءت مشاركة مؤسسة مصر الخير بدعوة كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني وصاحب المعالي الدكتور عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وألقى محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، محاضرة خلال ندوة «واقع التعليم والممارسات الناجحة في العالم العربي ومتطلبات التطوير» ضمن فعاليات إطلاق الوثيقة، استعرض خلالها إنجازات مؤسسة مصر الخير في مجال التعليم.

مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

وأوضح عبدالرحمن، خلال كلمته، أنّ مؤسسة مصر الخير لديها استراتيجية متكاملة في قطاع التعليم تشمل العديد من البرامج لخدمة أكبر عدد من المستحقين خاصة مشروع التعليم المجتمعي لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وكيف طورت هذه المدارس من قدرات أبناء الأسر المستحقة في مختلف محافظات مصر وخلقت لهم فرص أفضل للتعلم، إضافة إلى برامج توجيه الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وتطوير العديد من الحضانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعايتها، وبرامج أخرى لتطوير المدارس وتحسين البيئة التعليمية للأطفال، وتقديم المنح التعليمية لطلاب التعليم الفني والتعليم الجامعي وأيضاً في مراحل الدراسات العليا سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة استطاعت تقديم الآلاف من الخدمات التعليمية المتميزة، والتي تأتي نتاج ثمار ما بدأوه في مؤسسة مصر الخير منذ 15 عاما وحتى الآن ومستمرين في تقديم هذه الخدمات خاصة مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأشاد عبد الرحمن بالمشاركة في إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، خاصة مع الدور المتميز الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مجال تطوير التعليم، وخاصة الدور المتميز الذي تلعبه مؤسسة مصر الخير؛ لتحقيق محاور العدالة وتكافؤ الفرص والجودة والتنافسية، إضافة إلى دعم النظم التعليمية.

جاء ذلك في إطار الشراكات العربية المتميزة لمؤسسة مصر الخير والتي ساعدتها كثيرا في تحقيق أهدافها لتقديم خدمات تعليمية متميزة لمختلف فئات الأسر الأولى بالرعاية في المجتمع المصري ومساعدتهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين فرصهم في الحصول على فرصة عمل تناسب طموحهم.

إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي

يذكر أنه خلال المؤتمر، أطلق المشاركون «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» والتي أعدها البرلمان العربي، وناقشها مع وزراء التعليم في الدول العربية، والتي استندت إلى بناء شراكة قوية بين جميع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر، للإسهام في إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة، قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك إضافة إلى دعم التعليم في الدول العربية الأقل نموا، باعتبار التعليم حجر أساس نهضة وتقدم الدول وركن أساس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعوة الجهات والمؤسسات الشريكة لتقديم الدعم اللازم للدول العربية الأقل نموا؛ لتمكينها من تنفيذ برامج التطوير في مجال التعليم، ودعم اللغة العربية ودعم تعليم اللغة العربية خاصة في الدول العربية التي تعاني صعوبات في التحدث أو تعلم اللغة العربية، بالنظر إلى أن اللغة العربية هي الركن الأساس للحفاظ على الهوية والثقافة العربية الأصيلة في مواجهة الظواهر الدخيلة التي تهدد القيم الثابتة والمتجذرة في المجتمعات العربية.

تحقيق الأهداف المتعددة للتنمية المستدامة

ونصّت الوثيقة على حوكمة نظام التعليم عن بعد، لا سيما وأنه أصبح يأخذ مكانة أكبر على مستوى العالم، ويتطلب توفير بنية تكنولوجية حديثة، وسن قوانين جديدة، وتهيئة وتدريب المعلمين والمتعلمين على هذا النمط الجديد من التعليم في ظل بيئة تعليمية محفزة مرتبطة بمنظومة خدمات متطورة.

واتخذ البرلمان العربي الإجراءات اللازمة لاعتبار الأول من يونيو يوما للتعليم العربي يصادف الاحتفال التعليم العالمي الرابع والعشرين من يناير من كل عام، من أجل تأكيد أهمية الدور الذي يقوم به التعليم في تطوير ونشأة وإنعاش المجتمعات إضافة إلى أهمية التعليم في تحقيق الأهداف المتعددة للتنمية المستدامة، مع الاهتمام بالإعداد الجيد للمعلم، إنطلاقاً من الإيمان بأن تطوير المنظومة التعليمية يبدأ بالإعداد الجيد للمعلم وإكسابه مهارات التعليم الحديثة، وأدوات التطوير المهني بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وما يحتاجه من مهارات مختلفة لمواكبة التطورات الفكرية والمعرفية والتكنولوجية.

كما وجّه المشاركين الدعوة للجهات المعنية بالتعليم في العالم العربي إلى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذه الوثيقة وتطبيقها على أرض الواقع.

وبعث المشاركون ببرقية شكر وتقدير وامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لاستضافة البحرين هذا الحدث المهم، مثمنين جهود جلالته المخلصة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب على الرعاية وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.