بتكلفة 32 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع كورنيش المقطم: متنفس جديد بالقاهرة

تحظى محافظة القاهرة، بنصيب كبير فى خطة التطوير، التى تشمل مختلف المجالات بالدولة، ومن أعمال التطوير التى بدأت بالفعل، مشروع كورنيش المقطم، حيث سيكون بمثابة متنفس جديد لأهالى القاهرة، علاوة على مشروعات الربط بين محاور جنوب وشرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، واختصار فترة تنقلات المواطنين بين الأحياء.

ويساعد التطوير أيضا، على الوصول بسهولة للمواقع التراثية والأثرية، لخدمة أفضل للمواطن والقضاء على أزمة الاختناقات، التى عانت منها العاصمة سنوات طويلة، وكل ذلك يخدم التنمية الشاملة وانعكاسها الإيجابى على الاقتصاد وتشجيع السياحة.

ربط المقطم بأحياء القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لـ«الوطن»، أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها القاهرة، وتحديدا المنطقة الجنوبية، لافتة إلى أنه جار التنسيق مع كل الجهات المختصة، للاسراع فى تنفيذ المهام وإزالة أى معوقات فى طريق التطوير، خاصة منطقة المقطم، وربطها بكل أحياء القاهرة، ووسط البلد، خاصة أنه من المشروعات الضرورية التى يتم تنفيذها حاليا، علاوة على الارتقاء بكورنيش المقطم، وإحداث نقلة حضارية فى تطويره.

محاور مشروع كورنيش المقطم

فيما يتعلق بمشروع كورنيش المقطم، فإن أبرز المعلومات المتاحة عنه، وفق تقرير المحافظة تشمل:

- تقع أرض المشروع بالهضبة العليا والوسطى.

- مساحة المشروع 175 ألف متر مربع.

- يشمل المشروع: ممشى - مسار دراجات - حديقة - سلسلة مطاعم - بازارات - ملاهى - جسر زجاجى - مولات - منطقة تليسكوب.

- تكلفة المشروع 32 مليار جنيه.

- الإيرادات المتوقعة 61 مليار جنيه.

- الربط بين محور حسب الله الكفراوى، ومحور الحضارات، وصولا لطريق صلاح سالم.

- ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة، ما يتيح للمواطنين الانتقال بيسر وسلاسة، دون عراقيل.

- الحد من التكدسات المرورية، والربط بين كل المحاور.

- مراحل تنفيذ محور ياسر رزق لتوسعة الطريق، تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف، وتركيب علامات مرورية للمحور، الذى يصل طوله إلى 7 كيلو مترات بعرض 5 حارات.

- الإسراع فى أعمال الإزالة للتعارضات، وتحويل المرافق من مياه وغاز وكهرباء وصرف.

- العمل على تغيير وجه العاصمة، واختصار مدة الرحلات والتنقلات بين الأحياء وداخلها.

- محورالحضارات الجديد يربط المقطم والأسمرات بمنطقة متحف الحضارة.

- محور سميرة موسى يربط، أرض المعارض والعاشر بمنطقة التجمع.