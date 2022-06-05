تفاصيل مشروع تطوير كورنيش المقطم.. على مساحة مليوني متر مربع

وقَّعت شركة النصر للإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد إحدى شركات قطاع الأعمال العام عقد تطوير كورنيش المقطم بالشراكة بين «النصر للإسكان» و«سكوب العالمية» على مساحة تصل إلى مليوني متر، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية ورياضية، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وزايد الأسمري الملحق التجاري السعودي بالقاهرة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان، إن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، شهد مراسم توقيع عقد الشراكة بين شركتي «النصر للإسكان» و«سكوب العالمية» لتطوير كورنيش المقطم على مساحة تصل إلى مليوني متر.

ضخ نحو 32 مليار جنيه في المشروع

وأوضحت «قطاع الأعمال» أن شركة سكوب العالمية باعتبارها المستثمر ستضخ نحو 32 مليار جنيه في المشروع، متوقعة أن تصل والإيرادات المقدرة للمشروع إلى نحو 61 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه وقع العقد كل من المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، والمهندس علاء خضر العضو المنتدب لشركة سكوب العالمية الهندسية، وذلك بحضور المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عبد الرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العالمية.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الشراكة، أن المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر مربع

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر مربع في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه.

وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.