ضبط شخص متهم بإصابة شاب بجرح ذبحي في محطة قطارات قليوب

تكثف أجهزة أمن القليوبية من جهودها، لكشف غموض واقعة قيام شخص بمهاجمة شاب داخل محطة قطارات قليوب وإصابته بجرح ذبحي ومحاولة الهرب، وتمكن الأهالي ورجال الشرطة بالمحطة من ضبطه والتحفظ عليه وجاري استجوابه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجرى نقل الشاب المصاب للمستشفى وإسعافه، وطلبت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة المصاب، والذي تبين أنه في 17 من عمره، ومن منطقة بيحام بشبرا الخيمة، وكان يستقل قطار «منوف - القاهرة».

المتهم يعاني من حالة نفسية

ورجحت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعاني من حالة نفسية وأنه كان يهذي بكلمات غير مفهومة خلال الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا بوجود مصاب بجرح ذبحي داخل محطة قطارات قليوب، وتم نقله للمستشفى والتحفظ علي أحد الأشخاص لقيامه بالشروع في قتل المجني عليه.

وانتقلت أجهزة الأمن والبحث الجنائي لمكان الواقعة، وتبين أن رواد المحطة وقطار منوف تفاجئوا بقيام أحد الأشخاص بمهاجمة شاب 17 عاما بسكين، وإصابته بجرح ذبحي، وتم نقله للمستشفى لإسعافه وحالته خطيرة.

القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على المتهم وجاري التحقيق معه، فيما قال شهود العيان، إن المتهم كان يهذي بكلمات غير مفهومة، وأنه كان يحمل أداة الجريمة «سكين»، وأصاب شابا يدعى «حسن م» 17عاما، من منطقة بيحام بشبرا الخيمة، بجرح ذبحي وجرى نقله للمستشفى في قليوب، وحالته خطيرة.

وأمرت جهات التحقيق، بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب وسؤال شهود الحادث.