إصابة مدير حسابات «صحة القليوبية» بعد تعدي السائقين عليه بسبب الحوافز

أصيب مدير الحسابات المالية بمديرية الصحة بالقليوبية، بإصابات متفرقة، إثر اعتداء عدد من السائقين التابعين للمديرية عليه، بسبب تأخر صرف بعض المستحقات المالية الخاصة بهم، حيث طالبوه بإنهاء الإجراءات فأكد لهم عدم انتهاء الاستمارة الخاصة بالصرف، ما أثار حفيظتهم وهاجموه داخل مكتبه بديوان مديرية الصحة بالقليوبية في بنها.

ونُقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج، وجرى استدعاء أجهزة الشرطة والتي تدخلت للسيطرة على الموقف، وأُغلق الديوان ومُنع الدخول والخروج بعد تعدي السائقين على أفراد الأمن الإداري بالسب والقذف عند تدخلهم لحل المشكلة.

مشاجرة وإصابة مدير بـ«صحة القليوبية»

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة وتعدي على مدير الحسابات بديوان عام مديرية الصحة ببنها، ونقله للمستشفى.

وانتقلت قوة من قسم ثان بنها، وجرى السيطرة على الموقف ونقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على المشاركين في الواقعة لسؤالهم

التحريات المشاجرة بسبب تأخر الحوافز

وتبين من تحريات المباحث، أن عددًا السائقين التابعين للمديرية، تعدوا على مدير الحسابات، بسبب تأخر صرف بعض المستحقات المالية الخاصة بهم، حيث طالبوه بإنهاء الإجراءات فأكد لهم عدم انتهاء الاستمارة الخاصة بالصرف، مما أثار حفيظتهم وهاجموه داخل مكتبه بالمديرية، وجرى نقله لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج، وجرى استدعاء أجهزة الشرطة والتي تدخلت للسيطرة على الموقف.

وكشف مصدر بالمديرية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن المشكلة بدأت بمطالبة السائقين العاملين بالمديرية مدير الحسابات «رضا ق» بصرف متأخرات وحوافز مالية متأخرة لهم، فأكد لهم أن الاستمارة الخاصة بها لم تُعتمد حتى الآن، ما أثار غضبهم وتعدوا عليه بالضرب.

وأشار المصدر إلى أن المصاب يخضع للعلاج بمستشفي بنها التعليمي، وأن وكيل الوزارة كلف بمتابعة حالته الصحية وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.