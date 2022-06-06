نبيل القط: كثرة لوم الأم لنفسها يؤدي إلى الأزمات

خصص برنامج «كلمة أخيرة» فقرته الحواري للحديث عن أعراض المرض النفسي عند المراهقين، ومتى يجب زيارة الطبيب النفسي؟

القط: حالات نفسية سيئة بسبب الحمل والولادة

وقال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن الأمهات قد يعانين من حالات نفسيه سيئة بسبب الحمل والولادة، حيث إن المرأة وفي غالب الأمر لا تتواجد بجانب أمها أو عائلتها أثناء الحمل والولادة بسبب الضغطوات الحياتية اليومية، «كثرة لوم الأم لنفسها يؤدي إلى الكثير من المشكلات».

وأضاف «القط»، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن اكتئاب ما بعد الولادة يبدأ في آخر 3 أشهر من الحمل، حيث إن أغلب السيدات يشعرن بالمزاج المكُدر أثناء الحمل، «الشعور العميق بعدم وجود مخرج يدفع الأمهات للانتحار أو قتل أبنائهن».

القط: الاكتئاب يهدد الأمهات

واستطرد: «الاكتئاب يجعل الأمهات لا يرون أي شئ جيد في حياتهن، ومرض الاكتئاب مرض بيولوجي له تغيرات كيميائية، واكتئاب الولادة يبدأ أثناء الحمل وقد يستمر لمدة عام بعد الولادة، وله خطورة على الأبناء، والطبيب هو من يقوم بتقيم درجة الخطورة على الأطفال أو الأم».

استشاري طب نفس الأطفال: قتل الأبناء ليس وليد اللحظة

وأوضحت الدكتورة سحر داوود، استشاري طب نفس الأطفال والمراهقين، أن وصول الأم لقتل أبنائها ليست وليده اللحظة، ولكن وللوصول لذلك فستكون تكون الأم قد عبرت بالكثير من المراحل صعبة ولم يكن أحد معها: «لوم الأمهات على الأبناء يجعلهن دائمي الشعور بالذنب حتى يصيبوا بالاكتئاب المرضي».

وأشارت «داوود» خلال استضافتها بالبرنامج إلى أن العلاج النفسي يجب أن يسير مع الطفل والأمهات في آن واحد، كما أن الأم التي تصل للاكتئاب يكون لديها استعداد للإصابة به: «محدش بيحط نفسه مكان السيدة اللي بتعمل كل اللي تقدر عليه، ومش لازم كلنا نحسس بعض بالعجز، وأكبر عدو للسيدات هي السيدة نفسها».

وتابعت: «المرأة قاتلة أبنائها دائما ما تكون بسبب تبعات كثيرة حصلت، وحاولت تقول رسائل بس الناس مسمعتش، ويجب أن تراعي المرأة حالتها النفسية، وأعملي حاجة لنفسك لمدة نصف ساعة يوميا».