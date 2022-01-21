أصالة لـ«معكم»: «بحب أغني بدون حذاء على المسرح وعانيت من مرض نفسي»

تصدّرت الفنانة أصالة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها كضيفة في إحدى حلقات برنامج «معكم»، للإعلامية مني الشاذلي، الذي يُبث عبر شاشة قناة cbc، بسبب التصريحات الجريئة التي أدلت بها .

أصالة تكشف عن حبها للغناء حافية

وكان من بين التصريحات التي أدلت بها الفنانة أصالة أنّها تحب الغناء على المسرح دون حذاء، حيث تشعر براحة كبيرة لأنها عندما تغني، تغني بكامل جسدها: «عايزة أكون على راحتي، ولأن أنا غنايا بيجي من كل جسمي، ولما بغني في البيت بقف على أطراق أصابعي في حركة من الباليه.. رجلي بتتحرك هيا وبطني».

وأكدت أصالة أنها عندما تغني بدون حذاء تشعر وكأنها تتراقص وترى أنه أفضل مليون مرة من أن تغني وهيا ترتدي حذاء، وكشفت أنها تمتلك أحذية مريحة أحيانا تحرص على ارتدائها وهيا تغني.

أصالة تكشف تفاصيل زواجها وذهابها لأطباء نفسيين

كما كشفت خلال الحلقة عن تفاصيل زواجها من الشاعر فائق حسن، لافتة إلى أنهم كانوا أصدقاء على الصعيد المهني فقط ولكنها لا تعرف كيف تحول الأمر إلى حب، وخلال الحلقة قالت أنها وزوجها يشبهان بعضهما فى الوجه، قائلة: «أكتر من وسيم.. قمر».

وتحدثت «أصالة»، عن معاناتها من مرض نفسي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر جعلها تقصد أطباء نفسيين إلى أن اتخذت قرار بالابتعاد عن العالم لكى تتمكن من الشفاء قائلة: «العلاقات كلها متعبة فقررت الحصول على إجازة من العلاقات حتى علاقتي بولادي وأصحابي».