شاب يُنهي حياته شنقًًا في غرفة نومه بالمنوفية.. ووالده: يعاني من مرض نفسي

شيّع المئات من أهالي قرية صنصفط التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية اليوم، جثمان الشاب المتوفى، والذي اكتشف الأهالي واقعة انتحاره شنقًا في سقف غرفة نومه وسط حالة من الحزن، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ووسط حالة من الحزن والذعر بين أسرته عقب اكتشاف الواقعة، والتي أبلغت على الفور الجهات المعنية، لبدء التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ انتحار شاب في غرفة نومه

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز منوف يفيد باستقبال بلاغ بـانتحار شاب شنقًا بإحدى قرى المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من وحدة المباحث، مدعومة بقوة نظامية، والتنسيق مع الإسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، ووضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

والد المتوفى يؤكد معاناة نجله من مرض نفسي

وبالانتقال والفحص تبين وفاة «م. ع. ذ»، 28 سنة، مقيم بقرية صنصفط، عن طريق شنق نفسه بسقف غرفة نومه، وبسؤال والده في محضر التحقيقات أكد أن نجله يعاني من مرض نفسي، وتم استكمال الإجراءات القانونية، ونقل المتوفى إلى مقر الطب الشرعي في شبين الكوم لتوقيع الكشف الطبي واستبعاد الشبهه الجنائية.

التصريح بدفن الجثة

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1996 إداري مركز منوف لسنة 2022، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، والتي قررت تسليم الجثمان لذوية ودفنه في مقابر أسرته لعدم وجود شبهة جنائية.