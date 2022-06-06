عروسة كتب الكتاب لزوجها: «متسمعش لحد يا سيد الرجالة.. كنت عاوزة أشكرك بطريقتي»

قالت أمنية طارق، المعروف إعلاميا بـ«عروسة كتب الكتاب»، خلال حديثها عن فيديو كتب كتابها المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن زفافها من المفترض نوفمبر المقبل: «أنا معملتش حاجة وحشة، إيه المشكلة إني شكرت في أهلي؟ الناس بوظت عليا فرحتي جدا».

ارتبطت بسيد الرجالة

ووجهت عروسة كتب الكتاب، خلال تصريحات تليفزيونية، رسالة لزوجها، قائلة: «أنا ارتبطت براجل سيد الرجالة، ومندمتش إني اخترتك وأنت أحسن حد في حياتي يا سيد الرجالة، ومتسمعش كلام حد، وبحبك ومبسوطة بوجودي في حياتي».

رد فعل أهله بعد الفيديو

وعن رد فعل أصدقائها وأهلها عن تعليقات الناس على فيديو كتب الكتاب، قالت إنهم أخبروها بأنها لم تخطئ خلال حديثها، كما أنها لم تقل شيئًا مُخلًا أو خليعًا أو تهين زوجها أو أهلها، ولكنها ظهرت في الفيديو وهي متوترة للغاية، كما أنه كان تلقائيا، «تعبير صباعي كان تلقائي، مكنتش بهدده لكن بقوله هطلب منك طلب تشيل أهلي في عينك، أنا بطلب منه طلب».

كنت عاوزة أشكره بطريقتي

وأوضحت أنه لم يحضر كتب الكتاب فرد غريب ولكن الحاضرين أهله وأهلها: «مكنش حاضر في كتب الكتاب حد غريب، مفيش إلا أهلي وأهله، حبيت أقول قدامهم كلهم إنه بني آدم كويس ومحترم وابن ناس وصايني، والحلو بتاعه معايا كتير جدا، ومش قادرة أقدم له حلو زي ما بيعمل معايا، فكنت عاوزة أشكره بطريقتي وأشكر أهلي».

واثقة في ربنا يجيب حقنا

وتابعت: «حمايا كان واقف ورايا وسكت الناس وقالهم اسكتوا علشان عاوزة تقول كلمتين، أنا واثقة في ربنا إنه هيجيب حقنا، لأن الموضوع صعب جدا وابتهدلنا ومش عارفين ننام من ساعتها كلام الناس على السوشيال ميديا صعب».