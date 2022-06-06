عروسة كتب الكتاب تبكي: «كلام الناس كسر فرحتي وبهدلنا.. وجوزي زعلان عليا»

بكت أمنية طارق، المعروف إعلاميا بـ«عروسة كتب الكتاب»، خلال حديثها عن فيديو كتب كتابها المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا معملتش أي حاجة ولقيت نفسي متبهدلة خالص، مش فاهمة إيه كل ده».

كنت مرتبكة جدا في الفيديو

وأضافت عروسة كتب الكتاب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أهلها وأهل زوجها كانوا في كتب الكتاب، ونوت أن توجه رسالة لزوجها عن كل جميل فعله لها، كما أرادت أن تكافئة أمام الأهل: «أنا مش هلاقي أرجل منه».

وأشارت إلى أنها وجدت دموع أهلها في عيونهم من حديثها، خاصة أنها ابنة وحيدة، «قولتله خلي بالك من أهلي زي ما هشيل أهلك في عيني، وكنت مرتبكة جدا، وحركاتي دي ارتباك لأني أول مرة أتحط في الموقف كده ومتوترة ومش عارفة اتصرف».

وأوضحت أنها عانت من ردود فعل البعض على السوشيال ميديا: «لقيت كومنتات سلبية وبهدلة وجوزي متبهدل والدنيا صعبة»، لافتة إلى أن أصدقاءها هم من التقطوا لها هذا الفيديو ونشروه على السوشيال ميديا، «كانوا فرحانين بيا».

مش عارفين ننام من كلام الناس

وعن موقف زوجها، قالت إنه يشعر بالضيق من حديث البعض في السوشيال ميديا، «الكومنتات صعبة وبيبهدلونا، كسروا فرحتنا وبهدلونا، الكلام ده ميرضيش حد، مش عارفين ننام، وجوزي مضايق جدا، هو زعلان عليا والكلام اللي قولته مفيهوش أي غلط، بس هو متضايق من الكومنتات السلبية، جوزي لم أختاره بالساهل، حد كويس ومحترم جدا وسيد الرجالة».

مفيش طلاق

وأكدت أنها لم تنفصل عن زوجها بعد تداول الفيديو: «مطلقناش بس الأمور مش لطيفة، الدنيا صعبة ومضغوط علينا، وأنا متهانة ونفسيتي وحشة، أنا استشهدت في الفيديو بحديث الرسول، معملتش حاجة وحشة وضحكت وهزرت وده أقل واجب أقدمه لأهلي».