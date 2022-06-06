وزير الري يتابع أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وتطوير المركز الثقافي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية.

حضر الاجتماع المهندس أشرف المحمدي رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل.

وزير الري: مصر حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لمنشآت الري

وصرح «عبد العاطي»، أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حاليًا وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني.

ووفقا لبيان صحفي، استعرض «عبد العاطي»، أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يُعدان من المقاصد السياحية البارزة بالمدينة، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية.

المركز الثقافي.. لوحات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافي الأفريقي، ويضم العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح روماني مفتوح كأحد مكونات المركز.

وتم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية عام 1967، ويصل ارتفاعه إلى 72 مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس محفور عليها نقوش تحكي تاريخ إنشاء السد العالي، ويُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم .