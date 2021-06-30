قرار حكومي بشأن المتضررين من تعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1435، وقرار رقم 1436 لسنة 2021، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

ونصّ القرار في المادة الأولي والثانية على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم، والتي أسماؤهم في الكشـوف أرقام (1، 2، 3)، كما تمت الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، وذلك للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشار القرار في المادة الثالثة إلى أنه تمت الموافقة على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي ( 5، 6 ) أو ورثتهم، بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم.

ويتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، ويتولى محافظ أســـوان التوقيع على عقـــود التصرفات المشـــار إليها في المادة الأولى منـــه، والإذن بصرف المبالغ النقدية المشار إليها في المادة الثالثة منه.

ونص القرار أيضا على أنه يُشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار اليها في هذا القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر، أو ورثته بحسب الأحوال، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

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