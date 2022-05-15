الوزير يتابع تنفيذ محوري بديل خزان أسوان ودراو..ويتفقد تطوير «الصحراوى الغربي»

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية في صعيد مصر لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه اللواء اشرف عطية محافظ اسوان أعمال تنفيذ محور بديل خزان اسوان على النيل الذي يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه وحيث تبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه و يتكون المحور من 3 أعمال صناعية «2 كوبري و نفق».

توجيه بمد المحور غربا للربط مع محطة القطار

ووجه الوزير بمد المحور غربا للربط مع محطة قطار اسوان للقطار الكهربائي السريع ثم بعد ذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق اسوان برانيس وكذلك ضرورة تنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل و ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية وكذلك مع أهميته في تحقيـق الربـط بين شبكـة الطرق شـرق وغـرب نهر النيل بمحاور عرضية للمساهمة فـى تحقيق التنميـة الشامـلـة فـى الصعيد حيث يتم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الـصـحراوى الغربى «القاهرة – أسوان»عابـرا نـهر النـيـل والـطـريق الـزراعى الـغـربى «القاهرة – أسـوان»والربط علـى طريق أسوان / أبـو سمبل .

الوزير يتفقد أعمال تنفيذ محور دراو على النيل

كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان أعمال تنفيذ محور دراو على النيل جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان والذي يبلغ طوله 18 كم، بواقع «2» حارة مرورية لكل اتجاه وحيث تبلغ تكلفته 1,395 مليار جنيه بحيث يكون محـوراً تنمويا حراً و يشمل المشروع عدد «9» أعمال صناعية «7 كباري – 2 نفق»، منها عدد «4»كبارى رئيسية هي «كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر - كوبرى النيل بعرض 25 متر والذي عند الإنتهاء منه سيكون بشكل معماري متميز يتلائم مع طبيعة المنطقة التاريخية والاثرية - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر - كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر» وعدد «3» كباري على الترع والمصارف هي «كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو» وعدد «2» نفق هما «نفق الدريرة – نفق خط الغاز»

وأكد الوزير ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المخطط خاصة مع اهميته في الربط بين الطريق الزراعى الشرقى «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوى الغربى «القاهرة – أسوان»عابرا نهر النيل والطريـق الزراعى الغربى «القاهرة – أسوان»جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان، وكذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان كما وجه الوزير بمد المحور غربا حتى موقع محطة القطار الكهربائي السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما.

توجيه رئاسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بالمحورين أكد وزير النقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط

مضيفا أنه قبل 2014 تم تنفيذ «38» محورا وفى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء «34» محورا جديدا على النيل بتكلفة 70 مليار جنيه وانه من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ «13» محورا وحالياً جار تنفيذ «14» محور ومخطط البدء في تنفيذ عدد 7 محاور أخرى اعتبارة من خطة العام المالي القادم 2022/2023وبذلك يصل الإجمالى إلى «72» محـورا وكوبري منهم «36» محور / كوبرى بالصعيد.مضيفاً أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتساهم في ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتحقيق التنمية الشاملة لافتا الى ان كل الطرق الاسفلتية المتقاطعة مع المحاور سيتم رصفها كما ان كل الترع المتقاطعة معها سيتم تبطينها

كما تابع الوزير خلال جولته اليوم أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي السباعية / ادفو / أسوان بطول 125 كم حيث يتم التطوير في هذه المسافة بانشاء اتجاه جديد بطول 125 كم بعرض 13.9 متر 3 حارة ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الحالى ليصبح 3 حارة في كل إتجاه وإنشاء طريق خدمة للنقل الثقيل «عدد 3 حارة مرورية» لطريق الخدمة الاسفلتى باتجاه اسوان + «عدد 3حارة مرورية» لطريق الخدمة الخرسانى باتجاه القاهرة .

الوزير يوجه بالعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروعات

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتكثيف العلامات الإرشادية ، والمطبات الصوتية والعواكس الأرضية بطول الطريق وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطريق وأن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية كما اكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية ، كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلي درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات مضيفا ان كافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في اطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ كافة المشروعات.

كما تفقد الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للانفاق وإستشارى المشروع مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع الكهربائي الفيوم - أسوان - ابوسمبل والذي يبلغ طوله 1100كم وذلك في المسافة من الأقصر حتى أسوان بطول حوالي 220 كم حيث قام الوزير بالمرور على مسار القطار في هذه المسافة لتدقيق مواقع المحطاتوعددها «8»محطات منهل عدد 2 محطة قطار سريع و 6 محطات إقليمية وذلك من مطار أسوان حتى يصل إلى محطة الأقصر وهي «أسوان الجديدة – دراو – كلابشة – إدفو – السباعية – إسنا – أرمنت - الأقصر»حيث يخدم القطار مدينة ومحافظة أسوان ويمر بقرى أصفوان والمطاعنة ويمر بمناطق وقرى القلايا وكلح الجبل ليصل إلى كلابشة وقرى بلانة وكوم امبو والمحاميد ونجع الحصايا ليصل إلى مدينة الأقصربما فيها من معابد أثرية «معبد الكرنك – معبد هابو – معبد حتشبسوت – وادى الملوك والمليكات» ليخدم الحركة السياحية.