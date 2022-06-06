التضامن: تطبيق شرط منع زواج الأطفال على 1.4 مليون أسرة مستفيدة من «تكافل»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم تطبيق مشروطية منع زواج الأطفال على مليون و422 ألف أسرة في برنامج الدعم النقدي «تكافل» من الذين لديهم أبناء في المرحلة العمرية من 12 وحتى 18 سنة أي خلال سن زواج الأطفال خاصة الفتيات، مشيرة إلى أنه تم إطلاق حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، ضمن إطار عمل برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطبيق مشروطية عدم زواج الأطفال 1 يوليو 2022

وأوضحت وزارة التضامن، في تقرير نشرته عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه تم إضافة عدم زواج الأطفال تحت 18 سنة إلى شروط الصحة والتعليم في برنامج «تكافل» بدءا من 1 يوليو 2022.

شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أن مشروطية الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، تتمثل فيما يلي:

- الالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التي تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان.

- الالتزام بحضور أبنائهم في منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوي أو الفني بنسبة الحضورلا تقل عن 80%.

- عدم تزويج أي من الأبناء سواء ذكوراً أو إناثاً قبل عمر 18 سنة أي السن القانونية لتوثيق الزواج في مصر.

حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»

وأشارت وزارة التضامن إلى أن الرائدات الاجتماعيات ينفذن الحملة بالتعاون مع الفتيات والفتيان في السن قبل 18 سنة وأسرهم وكذلك الجمعيات الأهلية في المناطق والقرى المستهدفة ورجال الدين وعلماء الاجتماع وعلم النفس والأطباء والقانونين، وكذلك نماذج حقيقية لنساء وفتيات تزوجن قبل 18 عاما لمشاركة ما تعرضن له من مشكلات صحية وقانونية واجتماعية واقتصادية.