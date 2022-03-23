التضامن: 74% من مستفيدي الدعم النقدي المشروط.. سيدات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة السيدات المستفيدات من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بلغت 74 %، مشيرة إلى أن البرنامج تبنى منهجًا صريحًا للإستثمار فى البشر منذ بدايته لتنمية الأسرة المصرية، لذا تم استحداث شرط الحصول على الدعم بصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، و شرط عدم تزويج القاصرات، ثم اقتصار الدعم على طفلين فقط كحد أقصى فى كل أسرة، تماشيا مع سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية.

استخراج أوراق ثبوتية لـ850 ألف أم وطفلة

وأضافت «القباج»، فى كلمتها بإحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، أن برنامج تكافل وكرامة تمكن من استخراج أوراق ثبوتية لـ850 ألف أم وطفلة سواء كانت شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق، وفيما يتعلق بأمهات وزوجات الشهداء، أكدت أنه قد تم مضاعفة التعويضات لأسر الشهداء بنسبة 100%، تكريمًا لهن على ماقدموه، واحتلت النساء 57 % من إجمالى المستفيدات من التعويضات سواء كانت ابنة أو أم أ وأرملة.

6 ملايين سيدة مستفيدة من المعاشات

وأكدت وزير التضامن، حرص الوزارة على الحماية التأمينية للسيدات، مشيرة إلى أن عدد المستفيدات من المعاشات 6 ملايين سيدة بنسبة 58 % من إجمالى أصحاب المعاشات، إلى جانب 3 ملايين مؤمن عليهن بنسبة 23 % من إجمالى المؤمن عليهم.

وتقوم الهيئة القومية للتأمينات، بصرف تعويضات عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير لمدة 90 يوما.

استخراج 3 ملايين بطاقة ميزة لمستحقي الدعم النقدي

وتماشيا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني، جرى استخراج بطاقات «ميزة» لجميع المستفيدين من برامجها، بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى وشركة e- financ للإستثمارات المالية والرقمية، واستخراج 3 ملايين بطاقة ميزة لمستحقى الدعم النقدي، كما تم استخراج 5 ملايين بطاقة أخرى لمستحقي التأمينات والحماية الاجتماعية، واستخراج 200 ألف ميزة للمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر.

تيسير إجراءات كفالة الأطفال

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه تم تطوير مشروع قانون واستراتيجية متكاملة للرعاية البديلة، بهدف التوسع في منظومة الكفالة، والحد من مؤسسات الاجتماعية فى مصر، لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى في التنشئة والرعاية داخل أسرة وليس مؤسسة، وجرى تيسير إجراءات الكفالة، وزاد إجمالى عدد الأطفال المكفولين عن الأطفال بمؤسسات الرعاية بنسبة 23%.

وفيما يخص حماية النساء من كافة أشكال العنف والإساءة ، أوضحت أنه تم تطوير 8 مراكز للنساء ضحايا العنف والناجيات منه ، وتقديم الدعم القانونى والنفسى ، وإنشاء أول مركز لضحايا جريمة الإتجار بالبشر .