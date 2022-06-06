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اكتمال نصاب البرلمان البريطاني للتصويت على سحب الثقة من «بوريس جونسون»

كتب:

شيماء عادل
09:39 ص | الإثنين 06 يونيو 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، اكتمال العدد القانوني لنواب البرلمان البريطاني المطالبين بالتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء.

وكان النواب من حزب المحافظين، توجهوا لسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني على خلفية قضية «بارتي جيت» والتي قام خلالها «جونسون» بإقامة عدد من الحفلات في مقر الحكومة في «دوانينج ستريت»، كاسراً بذلك قواعد وضوابط الحظر التي فرضتها الحكومة البريطانية.

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بقلم شيماء عادل