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حزب المحافظين يتجه لسحب الثقة من بوريس جونسون بسبب فضيحة «بارتي جيت»

كتب:

شيماء عادل
08:57 ص | الإثنين 06 يونيو 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ هناك فريق من حزب المحافظين البريطانيين يتجه إلى طرح سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دون ذكر أي تفاصيل أخرى. 

تورط رئيس الوزراء البريطاني في فضيحة «بارتي جيت»

ويأتي قرار سحب الثقة بعد إثبات تورط رئيس الوزراء البريطاني فيما يعرف إعلامياً بفضيحة بارتي جيت، والتي قام خلالها رئيس الوزراء بتنظيم حفلات في مقر عمله بداونيج ستريت خلال جائحة كورونا، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية بالضوابط التي وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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بقلم شيماء عادل