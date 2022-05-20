«الخوخ السيناوي» بدون مبيدات ويسقى على مياه المطر، الفاكهة الأولى بسيناء

برغم عودة الخوخ السيناوي بكثرة إلى الأسواق هذا العام، بعد رجوع قرى جنوب وغرب الشيخ زويد للإنتاج، فإنه ما يزال محتفظ بسعره المرتفع حتى الآن.

10 جنيهات سعر كيلو الخوخ السيناوي

قال محمد سواركة أحد سكان القرى غرب الشيخ زويد لـ«الوطن»، أن سعر الخوخ منذ أن نزل للآسواق في منتصف شهر رمضان حتى الآن محتفظ بسعره كما هو 10 جنيهات للكيلو.

الخوخ السيناوي طبيعي ويسقى بماء المطر

وأضاف سواركة أن احتفاظ الخوخ بسعره يرجع لسببين مهمين، وهما أن كمية الخوخ الموجودة في المنطقة ليست كثيرة، فالمزارع ليس خائفا أن لا تباع، والشيء الثاني والمهم، أن هناك إقبالا على الخوخ السيناوي باعتباره من الفواكه السيناوية الأصيلة التي لا تعتمد على السقيا، أو على الأدوية والمبيدات والهرمونات، بل إن شجرة الخوخ تنبت على مياه المطر، ويمنع من رشها بالمبيدات أو الأدوية التي قد تكون مسرطنة، فهى طبيعية ومن الطبيعة، ولها مذاق خاص في الأكل يهواه الجميع.

ويقول سليمان أبو يوسف أحد التجار في العريش لـ«الوطن» إن فاكهة الخوخ من الفواكه الخفيفة في الشراء والخفيفة في البيع، بمعنى أن الخوخ يستطيع أن يمكث عند التاجر عدة أيام على الفرش، وهو معروض، ولا يتأثر إلا بعد أسبوع، حال كانت درجات الحرارة معتدلة، وهو دائما يكون موسم حصاده في الأوقات المعتدلة ما بين شهر أبريل وشهر مايو.

الخوخ السيناوى نوعان.. والبلدي أطيب بكثير

ويضيف أبو يوسف أن الخوخ السيناوى نوعان، نوع كبير، وهو يسمونه الخوخ العادي، والنوع الثاني هو الخوخ البلدي، وينزل البلدي السوق بعد أسبوعين على الأقل من انتهاء الخوخ العادي، والفرق بينهما أن الخوخ البلدي حبته أصغر حجما ولكنها أطيب مذاقا، وعيبها أنها لا تتحمل المكوث كثيرا بعد قطفها، لأنها قد تتعفن خلال يومين، لذلك يفضل الأهالي أكلها في نفس اليوم، وهي تشبه المشمش مع اختلاف اللون والطعم، إلا أن الحجم قريب جدا.

وتشهد غالبية الأسواق بمدن وقرى شمال سيناء إقبالا كبيرا على شراء الخوخ ، باعتباره الفاكهة الأهم هذه الأيام، إضافة إلى الكنتالوب «الشمام» الذي يشهد إقبالا من الأهالي أيضا على عملية الشراء، وسعره يتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.